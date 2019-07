Ruben Nuñez: el ejecutivo que transformó Conaprole en dos décadas

Hubo un antes y un después. Corría el año 1998 cuando el histórico presidente de Conaprole Jorge Panizza entrevistó a Rúben Nuñez, un joven ejecutivo con bagaje y que como antecedente inmediato traía la gestión como gerente general del Frigorífico Tacuarembó, uno de los pesos pesados de la faena vacuna nacional.

Panizza se encontró con un “perfil extraordinario, de mucha capacidad”, cuenta a El Observador, y agrega: “Uno se da cuenta enseguida de la capacidad intelectual y los conocimientos que tiene una persona, fue lo primero que me llamó la atención”.

Después de 21 años al frente de la mayor empresa privada del país, un gigante que procesa aproximadamente el 75% de toda la leche que se produce en Uruguay, con alrededor 1.800 productores remitentes y unos 2.000 empleados, Ruben Nuñez (61) anunció el martes 16 ante la directiva de la cooperativa y el equipo gerencial, que a partir del próximo 1° de agosto dejará de ser el gerente general de la empresa.

La decisión y el proceso de relevo, a pesar de la sorpresa de algunos, venía siendo gestada hace un par de años y será reemplazado por el actual subgerente general, el contador Gabriel Valdés.

Tras el anuncio reinó un clima de emoción, con “gente shockeada con la decisión”, pero Nuñez bajó la pelota, y agradeció en tono jocoso a las dos secretarias que lo han soportado durante tantos años: Mercedes y Jacqueline.

Mercedes Pol, que trabajó durante casi 20 años con el ejecutivo –incluso en Frigorífico Tacuarembó–, destacó su “buen trato pero una impronta super exigente” que la hizo crecer “profesionalmente”. Lo describió como un voraz lector sobre todo de filosofía y de Jorge Luis Borges, con cierta obsesión por la taquigrafía: “Le encanta dictar cosas y pensamientos para que se las transcribas”, cuenta Pol que trabajó hasta 2009 con el ejecutivo.

Lo primero que hace al llegar es leer los diarios y toma café cortado. “Como mano derecha te da gran libertad, sabiendo que aunque te vayas para tu casa vas a seguir trabajando. Es una persona que siempre priorizó a su familia, pero no solo a la de él, si no que siempre fue super condescendiente con la mía. Cuando entraba a una reunión siempre decía: ‘no me pases ninguna llamada salvo que sea mi hijo’”, contó.

La concreción de utopías

De tono esencialmente verborrágico y con una capacidad discursiva apabullante cuando se lo propone, Nuñez fue el gran responsable de la transformación sin parangones que tuvo Conaprole en las últimas dos décadas.

“Recuerdo que con Nuñez hablamos de utopías, cosas imposibles de lograr pero que se han logrado en estos últimos años. Cualquiera que vea lo que era la cooperativa a fines de los 1990 y lo que es hoy, infiere que en la empresa hubo una transformación brutal en todo sentido”, mencionó Panizza, en referencia a las inversiones en maquinaria, en equipos de primer nivel y a las maneras de administrar que tiene en la actualidad la cooperativa.

Entre otras, el actual gerente general fue el responsable de concentrar el procesamiento de leche en menos unidades en puntos estratégicos de la cuenca lechera, una decisión que permitió ganar eficiencia y reducir costos.

Conaprole tiene una facturación anual de alrededor US$ 1.000 millones.

Con un carácter fuerte que lo hace protagonista de las reuniones en que participa –incluso las familiares–, Nuñez, según coincidieron de forma unánime varios directores de Conaprole, se volvió un peso pesado de la compañía, con una voz que pesa prácticamente igual que las de los cinco ejecutivos de la cooperativa.

El presidente de Conaprole, Álvaro Ambrois, dijo que es una persona de “carácter fuerte, pero que también puede ser amena”. “Muchas veces tiene reacciones impulsivas, pero pasado el momento lo maneja con mucha altura. Es una persona que marca un dinamismo enorme, con compromiso y una ética que se transmite constantemente. Marcó una impronta en lo que es la cultura empresarial y la forma de trabajo que quedará arraigada. Ese modelo de gestión permitió el desarrollo de la cooperativa que la posicionó a su vez como una de las más destacadas de la región”, comentó Ambrois.

Según allegados, Nuñez alberga en su corazón tres grandes pasiones: Conaprole, sus hijos y Montevideo Wanderers. Las dos últimas se conjugan cada fin de semana que juega el equipo bohemio, cuando el fanatismo heredado de su padre se hace carne casi cada fin de semana en el Parque Alfredo Víctor Viera, con Nuñez presente junto a su hijo y sobrinos para ver al cuadro de sus amores.

De hecho, desde Wanderers ya se frotan las manos, con la esperanza de que este alejamiento de la dinámica diaria que impone una empresa del porte y la complejidad de Conaprole, permita acercar a Nuñez para trabajar por la institución, dijeron desde la directiva.

El legado de un equipo

A lo largo de más de dos décadas Conaprole sufrió una notable modernización, destacaron desde la cooperativa, pero sobre todo subrayaron que Nuñez marcó un “modelo de gestión con un equipo humano que se formó y que no solo generó muchísimo a la cooperativa, sino que también con su ida permite dejar a un grupo gerencial armado de primer nivel”.

El ejecutivo impulsó una forma de trabajo que se enfocó en desarrollar capacidades creativas con desafíos constantes e instalar un cultura organizacional, “que va más allá de las personas”, recalcó Ambrois.

Por su parte, uno de los directivos con los que más confrontó Nuñez a lo largo de su carrera fue con el expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) y también exvicepresidente de Conaprole, Wilson Cabrera, que dijo que se trata de una persona con “una personalidad muy fuerte”, característica que para dirigir a una empresa con más de 2.000 empleados puede “resultar perjudicial, pero en otras situaciones ser una virtud”.

Cabrera lo graficó de manera tajante: “A pesar de que discrepamos en muchas cosas, no dejo de reconocer que es una persona muy valiosa para la cooperativa. Si tuviese una empresa probablemente lo contraría, si pudiese pagar lo que merece ganar. A Conaprole la cambió como del día a la noche”.

Sin embargo, en el debe para Nuñez quedan durante los 21 años de su gestión su casi inexistente relación con la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), que fue siempre bastante mala y nunca terminó de congeniar, rehuyendo en líneas generales a las instancias con el sindicato.

En este sentido, el último gran conflicto que tuvo Conaprole con su gremio terminó con la renuncia del gerente de Recursos Humanos Gabriel Calabuig. Pese a que ese ejecutivo tuvo un buen vínculo con el Directorio, no tuvo el apoyo de Nuñez para implementar los cambios en su área de trabajo, por lo que tomó la decisión de abandonar su cargo en diciembre pasado.

Panizza, por su parte, entiende que el legado más importante que va a dejar es el “recambio generacional total en las diferentes gerencias de la organización, con gente joven y enormemente capacitada, que han recogido su manera de trabajar”.

El director de Conaprole, Alejandro Pérez Viazzi, dijo que tras su desempeño como cabeza de la empresa “la marca ahora tiene un reconocimiento a nivel mundial”. Calificó a Nuñez como un trabajador incansable y muy obsesivo con la perfección.

“Cuando se iba de vacaciones no pasaba un día en que no se recibiera un mail por parte de él. Esa transformación que hizo de Conaprole, a veces incluso a contracorriente de algunos directores, era una tarea imposible, solo que él no sabía que era imposible”, explicó.