Rubro por rubro: cuánto costó el plan de vacunación y todos los gastos del Estado por el covid-19

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó este martes en Torre Ejecutiva un informe sobre la situación y las perspectivas macroeconómicas de Uruguay. En el capítulo dedicado al gasto público, la ministra Azucena Arbeleche, informó que a través del Fondo Coronavirus se desembolsaron unos US$ 1.153 millones, US$ 426 millones más que un año antes.

Hubo US$ 448 millones que se destinaron a medidas sanitarias, US$ 293 millones en medidas de apoyo social, y US$ 412 millones en medidas económicas y de empleo. El MEF divulgó un informe en donde se detallan los gastos realizados rubro por rubro.

Ministerio de Economía

En “apoyos a pequeñas y medianas empresas” se gastaron US$ 14,17 millones, y en subsidio a “artistas, autores y guías turísticos” US$ 4,6 millones.

También se desembolsaron US$ 25,6 millones para el programa de “oportunidad laboral” de jornales solidarios a través de las intendencias. Además, se computan US$ 65.500 en “subsidio alquileres”, US$ 380 mil en “producción de kits de diagnóstico” y US$ 5.286 a “protección personal y otros” en frontera a través de la Dirección Nacional de Aduanas.

Ministerio de Salud Pública

El plan de vacunación insumió un gasto de US$ 202,2 millones incluyendo vacunas, personal, insumos y logística. En “estudios de diagnóstico” se gastaron US$ 85,5 millones, US$ 5,9 millones en “respiradores” y US$ 3,1 millones en “insumos médicos”.

Ministerio de Desarrollo Social

A través del Mides se destinaron US$ 106,2 millones para el pago de la tarjeta alimentaria TuApp y US$ 8,7 millones para “viandas y comidas en refugios” a través del INDA. A eso se suman US$ 4,9 millones al rubro “refugios contingentes”, US$ 5,6 millones al programa Uruguay Trabaja, y US$ 17,3 millones a “arrendamiento de hoteles, refugios y programas de alimentación”. Y en “insumos operativos” se gastaron US$ 283.044.

Presidencia

Se gastaron US$ 159.388 en Programa de alimentación, US$ 34.441 en “encuestadores-campaña de vacunación”, US$ 34.164 en “equipamiento refrigerado para vacunas” y US$ 19.725 en “arrendamiento carpas de vacunación”.

Ministerio de Defensa

Para “repatriación y traslados” se destinaron US$ 101.853. Otros gastos registrados son US$ 1,6 millones en “kit de diagnóstico”, US$ 1,1 millones en “vestimenta descartable”, US$ 575.562 en “gastos hospitalarios”, US$ 86.718 en “tapabocas” y US$ 34.480 en “ambulancias”.

Ministerio de Transporte

El único gasto es de US$ 25,4 millones y corresponde al subsidio otorgado al transporte público.

Ministerio de Educación y Cultura

A través de este ministerio se otorgaron US$ 165.316 a “becas Pedeciba-ANII.

Ministerio del Interior

El gasto en alimentación e insumos operativos ascendió a US$ 874.426, US$ 1 millón en “gastos hospitalarios” y US$ 43.000 en “ambulancias”.

ASSE

Se necesitaron US$ 138,5 millones para “gastos hospitalarios” y US$ 5,7 millones para “estudios de diagnóstico”.

INAU

Hay computados US$ 41.374 en “insumos operativos”.

Udelar

Hay registrados “insumos operativos” por un monto de US$ 1,3 millones.

Inisa

En Inisa se destinaron US$ 6.870 a “vestimenta descartable”.

Banco de Previsión Social y DGI

El informe da cuenta que el subsidio por desempleo totalizó US$ 79 millones, y el subsidio por enfermedad US$ 73,5 millones. En tanto US$ 12,9 millones corresponden a “subsidio mono tributos Mides” y US$ 182.753 a “otras medidas”.

Por otro lado, se registró una partida de US$ 15,9 millones para “canasta de primavera ANEP” y US$ 133,4 millones para “duplicación de asignaciones familiares”.

Y otros US$ 176,1 millones se computan a “pérdida por baja de recaudación”, que en los hechos no es un gasto. Si se excluye ese dinero el gasto del fondo ascendió a US$ 976,4 millones.

El Fondo Covid para 2022

Arbeleche anunció que este año el Fondo Coronavirus contará con US$ 400 millones, que no estaban previstos en la Rendición de Cuentas del 2020.