Rusia y Ucrania: las fuerzas rusas bombardean un complejo residencial en Kiev e intensifican su ofensiva en el oeste del país

En el día 19 desde el inicio de la invasión rusa, la capital ucraniana fue golpeada por fuertes ataques de artillería después de un fin de semana de fuertes combates en los suburbios de la ciudad.

Los servicios de emergencia ucranianos dicen que un ataque aéreo ruso golpeó un bloque de apartamentos de nueve plantas en el distrito de Obolon, en el norte de la ciudad y a 10 kilómetros del centro.

Según las autoridades, al menos una persona murió como resultado del ataque y otros tres tuvieron que ser trasladados al hospital. Otros 9 fueron tratados en el lugar del suceso y 15 residentes se salvaron de lo ocurrido.

El ataque tuvo lugar el lunes temprano por la mañana cuando las tropas rusas se acercaban a la capital.

Las imágenes muestran un edificio en llamas mientras los bomberos se apresuran a socorrer a los residentes y sacarlos junto con sus pertenencias.

"Salimos del apartamento y vimos que la escalera ya no estaba allí, todo estaba en llamas", dijo Maksim Korovii a la agencia Reuters, describiendo cómo él y su madre se escondieron inicialmente, pensando que las fuerzas rusas estaban derribando la puerta.

"No sabíamos qué hacer. Así que salimos corriendo al balcón. Conseguimos ponernos la ropa que teníamos a mano y nos abrimos paso de balcón en balcón y al final bajamos por la entrada del edificio de al lado. Ahora estamos tratando de recuperar algunas de nuestras cosas con la ayuda de los bomberos".

El gobierno de la capital informó además que la planta de aviones Antonov había sido bombardeada.

Rusia niega haber atacado a civiles y describe sus acciones como una "operación especial" para desmilitarizar y "desnazificar" a Ucrania. Occidente lo considera un pretexto sin fundamento para invadir el país.

Conversaciones "difíciles"

Mientras tanto, Ucrania y Rusia iniciaron este lunes la cuarta ronda de negociaciones.

Ucrania dijo que había iniciado conversaciones "difíciles" sobre un alto el fuego, la retirada inmediata de tropas y garantías de seguridad.

El negociador ucraniano Mykhailo Podolyak publicó una foto en Twitter y escribió: "Negociaciones. Cuarta ronda. Sobre la paz, alto el fuego, retiro inmediato de tropas y garantías de seguridad".

Más tarde dijo que las discusiones habían comenzado pero que eran complejas, porque los sistemas políticos de Rusia y Ucrania eran demasiado diferentes.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP