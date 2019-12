Salinas: la posición del nuevo ministro sobre aborto y marihuana

Esta nota forma parte de la entrevista completa realizada a Daniel Salinas.

¿Qué piensa de la ley del aborto?

Pienso como el doctor Vázquez, que la concepción existe desde el primer día de vida, pero la ley está vigente. Y es una gran cosa para la mujer no tener el estigma de que se las indique por estar haciendo algo en contra de la ley. Y eso me parece un avance que no tiene retroceso. También es muy importante haber bajado a 0% la mortalidad de las madres. Es cierto que los abortos aumentaron, que de 7.000 pasaron a 9.800, pero posiblemente se llegue a una meseta en esas cifras. La ley tiene otro tipo de detalles, positivos, como que hay que darle un informe a la mamá de todas las oportunidades que ofrece el Estado de apoyarla, de dar en adopción. También que el feto tiene que tener menos de determinada edad para que pueda hacerse la interrupción voluntaria del embarazo, que son 12 semanas. Ese tiene que controlarse por un método científico.

¿Usted cree que estos aspectos que me menciona no se han cumplido cabalmente?

No, no digo eso. No tengo la información, ni estoy cuestionando. Estoy diciendo, por el contrario que es un derecho que no va a ir para atrás. Repito: no va a ir para atrás.

¿Y de la ley de la marihuana?

Yo no estoy de acuerdo con el consumo recreativo de cannabis, porque en mi experiencia genera un enlentecimiento psicomotriz. Sin embargo, la ley está y el tema es muy opinable. Por otro lado, está el tema médico. Yo tengo varios pacientes con epilepsia que me consultaron si podían usar esa droga, y yo los derivé a la doctora Julia Galzerano, a quien conozco, y me merece todo el respeto y ha estudiado el sistema endocannabinoide. Es un tema nuevo que hay que estudiarlo. En medicina no se puede andar con los ojos vendados. Entonces como medicamento, como droga, me parece que es otra cosa, que de repente hasta se abre un horizonte farmacéutico para el país. Con las debidas garantías de todos los estudios que se hacen en estos casos.

¿Sería partidario de modificar la ley en algún sentido?

No está en mi primer nivel de prioridades.