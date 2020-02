Salle denuncia a Elgue: "No voy a permitir que empiece el recreo para nostálgicos de la dictadura"

El excandidato presidencial del Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, presentará una denuncia contra el subsecretario de Defensa Nacional designado, Rivera Elgue, quien en entrevista con La Diaria dijo que no creía que el Ejército Nacional como institución tuviera que pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1973-1985).

"No voy a permitir que empiece el recreo para los nostálgicos de la dictadura. Esta denuncia tiene un fin altruista, quiero ayudar al presidente electo Luis Lacalle Pou, que parece que está mareado y se equivocó al nombrar a los integrantes de su gabinete", afirmó Salle en diálogo con El Observador.

El líder del PVA tiene previsto concurrir a la Fiscalía este jueves para denunciar a Elgue. Según dijo, al hacer estas declaraciones el coronel retirado cometió el delito contemplado en el artículo 29 de la Ley Nº 18.026, que establece medidas para combatir el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad.

Este apartado de la norma reconoce la "apología de hechos pasados" como un tipo especial de delito, que será castigado con una pena de entre tres y 24 meses de prisión. Allí se reconoce la responsabilidad penal del que hiciere apología de hechos anteriores a aprobada la ley (2006) "que hubieran calificado como crímenes o delitos de haber estado vigente la misma". Salle entiende que las declaraciones de Elgue a La Diaria encuadran dentro de esta descripción.

Elgue expresó que en el Ejército "hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal" durante la dictadura, pero no así el conjunto de la fuerza.

"Yo creo que la institución en su conjunto no actuó mal", dijo el número dos del ministerio que liderará el nacionalista Javier García, y planteó que de lo contrario "no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay". Esta cifra solo se refiere a los detenidos desaparecidos en Uruguay y no a las víctimas del Plan Cóndor.

"Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay", agregó el dirigente de Cabildo Abierto.

Sus dichos fueron repudiados públicamente por el el secretario de Presidencia designado, Álvaro Delgado, y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

"Me consta que el presidente tampoco las comparte. Me consta que el propio Manini tampoco, a tal punto que ya hizo declaraciones en el sentido contrario", aseguró el dirigente nacionalista.

El excandidato presidencial, por su parte, dijo a Radio Montecarlo que no se podía afirmar que "las cosas no se hicieron mal porque no hubo 30, 3 o 300 desaparecidos".

Dirigentes del Frente Amplio entienden que los dichos de Elgue son suficientemente graves como para que no asuma como subsecretario de Defensa. Una de las primeras en repudiar las declaraciones fue la senadora Carolina Cosse, quien en Twitter planteó que "directamente" tendría que ser destituido.