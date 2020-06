Sanguinetti con Guaidó: "Nuestro gobierno anterior fue muy prodictadura" en Venezuela

El expresidente y actual senador Julio María Sanguinetti participó este jueves de un encuentro por Zoom con dirigentes opositores del régimen venezolano y dijo que "desgraciadamente" el "gobierno anterior" uruguayo "fue muy prodictadura".

"Hoy ha cambiado y está en otra situación, con un presidente claramente definido en esto", agregó el secretario general del Partido Colorado, en referencia a la postura de Luis Lacalle Pou, que ha sostenido públicamente que en Venezuela hay una dictadura y no invitó a Nicolás Maduro a su asunción del 1 de marzo.

El canciller Ernesto Talvi, líder de la otra agrupación colorada, se ha mantenido en una posición diferente desde que dijo a El Observador que a partir de su rol en el gobierno no calificará al régimen con esa palabra.

En la conferencia de este jueves –de la que participaron Juan Guaidó (presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela) y Julio Borges (embajador de Guaidó ante el Grupo de Lima) y que tuvo entre la audiencia al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y al encargado de negocios de Uruguay en Venezuela, Gustavo Pacheco–, Sanguinetti también planteó sus reparos con los insistentes procesos de diálogo que ha impulsado la comunidad internacional y en los que se ha embarcado incluso su correligionario, el canciller Talvi.

"Desgraciadamente ha habido ingenuidades en algunos propósitos de negociación", dijo Sanguinetti.

"Desgraciademente en el caso de Venezuela ha habido muchos esfuerzos, de buena voluntad, que siempre hay que presumirla, pero también ha habido puntos en los cuales la negociación se transforma en una complicidad. El diálogo no es sino una herramienta. El diálogo por el diálogo mismo termina beneficiando el statu quo. Desgraciadamente ha habido ingenuidades en algunos propósitos de negociación", comentó el expresidente, y agregó que el diálogo "no puede ser una simple gimnasia", sino que "tiene que haber resultados políticos".

En el gobierno uruguayo, las diferencias de criterios entre el presidente y el canciller en torno a Venezuela provocaron cierta polvareda, aunque en los últimos días tanto Lacalle Pou como Talvi llegaron a la conclusión implícita de que los esfuerzos de Uruguay para fomentar el diálogo entre el chavismo y la oposición no tienen futuro porque la decisión adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro de designar los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) es una muestra de que las aperturas al diálogo no se están traduciendo en acciones, según supo El Observador a partir de fuentes del gobierno.

La transición uruguaya

En su larga intervención, Sanguinetti comparó las diferentes transiciones democráticas en América Latina y esbozó cuáles podrían ser, a su juicio, los criterios para una salida pacífica en Venezuela.

"No se salió igual en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay o Paraguay. Fueron todas transiciones diferentes (...) Cada país tiene una peculiaridad y cada transición está determinada por las características y la historia de ese país. Eso va a pasar en Venezuela. No va a ser igual. Lo que sí va a ser igual es el espíritu", afirmó.

Luego retomó un planteo que plasmó en un libro titulado "El temor y la impaciencia", y afirmó que "la clave psicológica y emocional de las transiciones es la administración de esos dos sentimientos". "Naturalmente quienes se alejaban del poder tenían temor a las represalias. Al mismo tiempo los que llegábamos teníamos que administrar nuestra propia impaciencia y asumir que las cosas no son en un instante", comentó respecto a la experiencia uruguaya.

En esa línea, el primer presidente uruguayo posdictadura se refirió al papel de las Fuerzas Armadas en la salida y dijo que "hay que hacerles sentir que no van a ser las víctimas" y que "no es una vuelta de campana para que la nueva democracia haga con ellos las mismas cosas que está haciendo hoy el régimen a los partidos políticos".

"No estamos en un momento de intento de revancha. No es revancha para salir a hacer caza de brujas. Hay mucha gente que se mantiene allí por terror y el temor es un factor incuestionable. No todos tienen vocación de héroe o mártir", subrayó Sanguinetti.

En referencia al caso uruguayo, el expresidente dijo que "no hubo ley de amnistía", aunque sí la hubo "para los viejos guerrilleros" que "habían pasado a ser víctimas de los malos tratos de la dictadura". Agregó que su gobierno acompañó esa propuesta porque sentía que "había que incluir a todos, incluso a quienes habían atentado contra la democracia". "Tuvieron tanta suerte los de este lado que terminaron con un presidente que era un viejo tupamaro como Mujica", añadió.

Según Sanguinetti, una de las "muy malas consecuencias de los regímenes autoritarios" es que "hacen víctimas a los victimarios". "En este caso gente que había salido para destruir la democracia, terminó de víctima y, como consecuencia, auroreado de una santidad que no poseían", agregó.

El desafío, añadió, es "unir a todos en una voluntad de paz" y "eso requiere un común sentimiento" para "salir de la situación psicológica del enemigo y de lo irreconciliable".

En el caso venezolano, Sanguinetti planteó que las Fuerzas Armadas deberían entender que "no tienen que estar al servicio eterno de ambiciones personales de un dictador y un sistema que no solo ha restringido libertades, sino que ha sido la máxima expresión de la ineficiencia y el disparate económico social".

El senador colorado dijo que "ninguna dictadura en Amércia Latina ha llevado al desastre como en Venezuela" y agregó que la situación en ese país es "especialmente difícil" por tratarse de una "dictadura vinculada a elementos de corrupción económica, al narcotráfico y a enquistamiento de procesos que hacen que la gente vinculada al régimen esté abrazada a ese poder de un modo que va más allá de una expresión política y ejercicio del poder".