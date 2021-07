Sanguinetti dijo que la votación colorada en el fideicomiso de Canelones fue para mantener la unidad en la coalición

El expresidente y secretario general colorado, Julio María Sanguinetti, sostuvo que el edil colorado en Canelones Alberto Costa no votó el fideicomiso para mantener la unidad dentro de la coalición de gobierno. "Lo que se pretendía era una unidad en la coalición", sostuvo el exjerarca en declaraciones a En Perspectiva.

Sanguinetti explicó que la decisión de que el edil canario "no votara solo", se tomó luego de que supieran que el Partido Nacional no estaría a favor del fideicomiso. Contó que fue él quien se encargó de convencer a Costa, ya que este estaba dispuesto a dar el voto. "La decisión no fue electoral, fue política y eso no tiene nada de malo", subrayó Sanguinetti.

El secretario general comentó que consideraron que ese voto "podía desandar" el camino de unidad que la coalición había tomado en el último tiempo a nivel departamental. "Hubo un acuerdo de todos los partidos para intentar actuar en conjunto, con la idea de llegar a una coalición en Canelones", explicó.

Según informó La Diaria, el pasado lunes existió un cruce entre Adrián Peña, coordinador general de Ciudadanos y Sanguinetti. Peña “presionó” a Sanguinetti hasta que el expresidente se “comprometió” a pedirle a su edil que no vote el fideicomiso, según consignaron fuentes a La Diaria. Sobre esto, Sanguinetti sostuvo que "suelen haber ese tipo de discusiones todos los lunes", pero aclaró que fue algo puntual y no pasó a mayores.

Por otro lado, comentó que no entiende la respuesta del Frente Amplio, "como si fuera un pecado". Rescató que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, siempre ha tenido una postura de diálogo. "Por eso también me llama la atención su reacción", dijo.