Santiago Rodríguez, clave con sus asistencias en la clasificación de New York City

El delantero uruguayo Santiago Rodríguez resultó clave en la victoria de New York City por 3-0 contra Inter Miami en playoffs de la MLS, la liga de fútbol de Estados Unidos. El uruguayo, exjugador de Nacional y City Torque, puso dos asistencias -la segunda de taco- para los dos primeros goles, convertidos por Gabriel Pereira dos Santos a los 63 minutos y Maximiliano Moralez a los 69.

Rodríguez es uno de los mejores asistidores de la MLS con 15 en 32 partidos.

Los clubes NY City FC y Dallas FC lograron este lunes sus respectivos boletos para las semifinales del fútbol estadounidense de la MLS, tras victorias sobre el Inter Miami y el Minnesota United, respectivamente.

El actual campeón de la liga estadounidense (MLS), el New York City FC, avanzó a las semifinales de la Conferencia Este al golear 3-0 al Inter Miami en el Citi Field, en Queens.

La derrota de Miami significa la despedida del fútbol del delantero argentino Gonzalo Higuaín, ex Real Madrid y Juventus, entre otros, quien había anunciado que se retiraría al final de esta temporada.

"El sueño terminó, ahora comienza otra vida", dijo Higuaín en una conferencia de prensa posterior al partido.

"Sentí que lo que amaba se había acabado", dijo al explicar sus emociones en estos momentos. "Ha sido la mitad de mi vida, una carrera de 17 años y me vinieron a la mente imágenes de toda mi carrera. Aunque me voy muy contento porque lo he dado todo hasta hoy y eso es lo más importante".

New York City FC, propiedad del City Football Group del Manchester City, ahora se enfrentará en semifinales de conferencia el domingo a Montreal, que eliminó al Orlando City el domingo.

Higuaín, que terminó la temporada regular en buena forma, era inevitablemente el hombre peligroso el Miami de Phil Neville y se le anuló una jugada por fuera de juego en el minuto 23 después de recibir un buen pase de Christopher McVey.

Dallas, por su parte, necesitó ir a los penales para vencer a Minnesota United (5-4) luego de que el juego terminara 1-1 en el tiempo reglamentario.

Dallas se enfrentará a los rivales de Texas, Austin, en la próxima ronda por la Conferencia Oeste después de superar una batalla prolongada contra Minnesota.

Los visitantes se pusieron por delante en el minuto 43 gracias al argentino Emanuel Reynoso, que remató con un disparo desde la frontal del área tras una asistencia de Bongokuhle Hlongwane.

Pero Dallas empató 11 minutos después cuando Matt Hedges lanzó un tiro de esquina y Facundo Quignon asintió al poste trasero.

A Reynoso se le anuló un intento por fuera de juego para el Minnesota de Adrian Heath, pero Dallas debería haber ganado el partido en el segundo tiempo de la prórroga cuando el balón rebotó alrededor del área antes de que el tacón de Sebastian Lletget fuera detenido en la línea.

El partido se fue a los penaltis y Dallas se impuso por 5-4.

Los playoffs continúan el jueves con Philadelphia Union recibiendo a Cincinnati y Los Angeles Galaxy de Javier 'Chicharito' Hernández enfrentando a Los Angeles FC del también mexicano Carlos Vela.