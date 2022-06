Sartori: "Es inconstitucional querer obligarme a exigirle a mi esposa a que presente declaración jurada"

El senador nacionalista Juan Sartori dijo que es "inconstitucional" obligarlo a exigirle a su esposa Yekaterina Rybolóvleva que presente declaración jurada de sus bienes e ingresos, tal como reclama la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

"Mi declaración jurada fue presentada por completo ante la Jutep. Es inconstitucional querer obligarme a exigirle a mi esposa, una persona jurídica diferente con la que tengo separación de bienes, a que presente nada. El Frente Amplio y alguno más buscan circo político. No entro en el juego", escribió Sartori este miércoles, horas después de que el organismo anticorrupción señalara que "no existe duda" de que el senador está en falta al no incluir la información de su cónyuge.

En una respuesta a un pedido de informe por parte de senadores frenteamplistas, la Jutep desestimó los argumentos que Sartori presentó para eludir el requerimiento previsto en el artículo 12 de la ley 17.060. Esa norma –en su redacción dada por la ley 19.797– establece que los senadores (entre muchos otros funcionarios) deben realizar una declaración jurada que contenga "una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles propios del declarante, de su cónyuge o concubino, de la sociedad conyugal o de la sociedad concubinaria de bienes que integre y de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela".

De todos modos, Sartori señaló este miércoles que "los principales abogados administrativos del país", con quienes se asesoró", concluyeron que la normativa respecto a declaración jurada de los cónyuges y concubinos "presenta una cantidad de problemas jurídicos, que van desde un tema de género a un problema de inconstitucionalidad".

"Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo, y peor aún, sancionarme a mí por una persona jurídica diferente, que no vive en el país, de la cual estoy separado de bienes y tiene todo el derecho de querer preservar su privacidad", aseguró Sartori y dijo que el hecho de que su mujer presente o no la declaración "escapa a su voluntad".

"Estamos trabajando con nuestros asesores, junto a los mejores abogados constitucionalistas y administrativistas del país, para que analicen los problemas que tiene esta norma", afirmó Sartori, y sostuvo que el Frente Amplio está "usando el tema con fines absolutamente políticos".

"No hay ninguna duda que esto no tiene sustento, ni base jurídica. Es una discusión que pueden tener los diferentes técnicos sobre cómo hacer cumplir la norma y cuáles son las consecuencias de un incumplimiento que es imposible de efectuar. Todo el resto es un circo político en el cual no me voy a meter", finalizó el senador.