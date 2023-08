Scotti sobre la presencia del Chengue Morales: "No me sorprendió, por eso la presencia de guardia privada"

El presidente de la Mutual de Futbolistas Profesionales Diego Scotti habló sobre la presencia del exfutbolista Richard "Chengue" Morales en la asamblea de jugadores profesionales que tenía que decidir la paralización o no de las actividades de Primera y Segunda División en el fútbol uruguayo.

Morales se presentó en el club Bohemios, donde se llevó a cabo la asamblea, pero en el acto fue expulsado porque estatutariamente no podía participar de la asamblea.

Consultado en conferencia de prensa, al terminar la asamblea, si le sorprendió la presencia de Morales, Scotti respondió: "No me sorprendió, por eso la presencia de guardia privada. En este proceso, en estos últimos años han pasado cosas que no son agradables, no las compartimos las formas, pero lamentablemente tenemos que estar atentos porque pueden suceder y hoy volvió a sucedernos. No sé si profundizar mucho más. Hay un estatuto de la Mutual desde hace años, no recibimos propuestas. La Mutual es de puertas abiertas y a seguir siéndolo. Lo que sí, la Mutual ha generado confianza, hay mucha transparencia y trabajamos para los futbolistas con un compromiso muy grande y lo vamos a seguir haciendo mientras estemos acá. Somos simples administradores, tenemos el respaldo del socio, así quedó reflejado en la última elección que fue una votación fue histórica. El día que no lo tengamos no estaremos acá".

Apenas entró al gimnasio donde se llevó a cabo la asamblea, Morales fue interceptado por Diego Scotti, ambos charlaron breves segundos y Morales se tuvo que retirar.

"Lo saludé, obviamente como corresponde. Pero hay un estatuto que dice que si no sos socio activo o socio honorario no podés ingresar a la asamblea. Es un reconocido futbolista, hoy es un exfutbolista y el estatuto marca que los que pueden ingresar son los socios activos y los honorarios. Es un tema estatutario. Nunca nadie planteó otra cosa, es un estatuto que consta de muchos años y hay que respetarlo como el funcionamiento de las asambleas, la hora, cómo llevar a cabo las elecciones. Nos regimos en base a eso".