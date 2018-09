Se caldeó la campaña: Lacalle Pou habló de “pegarles a todos” los candidatos y le llovieron críticas del FA

El senador nacionalista y líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, aspira a que en la campaña electoral, cada vez más cerca, todos los candidatos se sienten “a debatir”.

Su pedido está orientado más que nada a quienes vayan a competir como precandidatos del Frente Amplio y fue realizado la semana pasada durante el plenario del sector Dale, del intendente de Florida, Carlos Enciso.

“Ahora que el gobierno está viendo a quién selecciona como candidato a mi no me incumbe esa elección, pero no es a ver quién es el mejor, a ver a quién le pueden pegar menos. Yo les advierto una cosa, hay que pegarles a todos”, dijo en la oportunidad.

Los dichos de Lacalle Pou no cayeron bien entre algunas de las figuras que maneja el Frente Amplio como precandidatos de cara a las elecciones presidenciales.

La ministra de Industria, Carolina Cosse criticó en su cuenta de Twitter los dichos del líder nacionalista. “¿A pegar? Está seguro Senador? La Democracia se construye entre tod@s con ideas y con hechos. Hasta en la discrepancia, podemos construir”, escribió.

También el intendente de Montevideo, Daniel Martínez se refirió a los dichos de Lacalle Pou.

“Creo que se equivocó, si bien en la intendencia recibimos palos todos los días, la consigna es siempre construir, tender puentes aún con los que nos pegan todos los días”, dijo el intendente en declaraciones a Subrayado.

“Promover el ataque es el camino equivocado, uno tiene que discutir ideas, cómo hacer las cosas bien”, señaló Martínez.

Por su parte el presidente del FA, Javier Miranda habló el sábado sobre el tema luego del plenario de su fuerza política.

“El Frente Amplio quiere llevar la discusión al plano de las ideas y por eso no nos parece adecuado un planteo de ese tipo sobre cómo se debe dirimir una discusión democrática”, dijo en rueda de prensa.

En tanto, la ministra de Turismo, Liliam Kechichian escribió en Twitter: "Un candidato que pasa de 'por la positiva' a 'hay que pegarle a todos' es puro slogan".