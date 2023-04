Se hartó Terminator: Arnold Schwarzenegger arregló un bache de la calle en Los Angeles, cansado de que no lo atendieran

El protagonista de la saga de Terminator y otros residentes del barrio Brentwood, en Los Ángeles, ya habían alertado a las autoridades de este pozo, pero no habían tenido respuesta.

"Salí con mi equipo y lo arreglé. Siempre digo, no nos quejemos, hagamos algo al respecto. Aquí tienes", escribió el actor en su cuenta de Twitter, donde también adjuntó un video de como reparaba el pozo.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT