Se cayó el pase de Gastón Ramírez a River Plate; ¿qué le dijo a los darseneros?

La llegada de Gastón Ramírez a River Plate, que se perfilaba para ser una de las grandes contrataciones del período de pases, quedó sin efecto este lunes, confirmaron a Referí fuentes del club darsenero.

El nombre del volante sonó para el equipo del Prado el pasado viernes, luego de que se cayera su llegada a Peñarol, que estuvo tras sus pasos durante el actual período de pases para intentar su regreso, algo que los carboneros buscan desde hace ya varios años.

Pero el futbolista de 32 años que juega en Virtus Entella de la Serie C de Italia no llegó a un acuerdo con los mirasoles, porque no aceptaron lo que el representante del futbolista exigió luego de que estaba todo acordado para su llegada al club.

Ramírez en su actual equipo

Según confió un dirigente aurinegro a Referí, Gastón Ramírez "firmó en River por menos de la tercera parte que lo que le ofreció Peñarol, porque al parecer, no se sintió valorado, y hace dos años que Peñarol lo llama en cada período de pases y no podía venir".

Cuando expresa en que no se sintió valorado, es que aparece su representante, Pablo Bentancur.

Desde el club carbonero informaron que Bentancur buscó negociar un dinero extra al sueldo que se había preacordado con el futbolista y que eso no cayó bien, y fue lo que tiró abajo el pase que se daba por hecho.

Gustavo Zamora Ramírez en Peñarol

El acuerdo con River que no se cristalizó

El viernes, con el paso de las horas luego de caerse lo de Peñarol, Ramírez fue ofrecido a River Plate y finalmente se llegó a un acuerdo de palabra.

Estaba previsto que viajara este martes hacia Montevideo para llegar a los darseneros.

Pero este lunes por la mañana se supo que todo quedó en la nada.

Miguel Medina / AFP

Ramírez en Sampdoria

Según indicaron a Referí desde River Plate, el volante zurdo descartó su llegada al darseneros porque le surgieron dudas en las últimas horas.

Ramírez recibió fuertes cuestionamientos en las redes sociales por parte de hinchas de Peñarol.

El volante seguirá en su equipo de Italia y en el próximo período de pases definirá si regresa a Uruguay.