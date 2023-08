Se cerró una semana de ajustes para los precios de los granos y del ganado

En plena faena de cuota, los precios del ganado gordo bajaron otro escalón en el mercado de hacienda local.

Los precios de los granos cerraron la semana a la baja tras un informe en Estados Unidos que mantuvo pendiente al mercado, pero no influyó en los precios, aún pendientes del clima y la situación en el Mar Negro.

Y el mercado lanero reabrió en Australia con demanda cautelosa y una baja de precios en dólares.

Mercado de hacienda

En la última semana se reforzó la presión bajista en el mercado del gordo. La industria quita el pie del acelerador mientras cruza el pico de faena de corral con destino a cuota 481. La demanda por ganados de campo está fría y en la reposición es todo firmeza.

Las cotizaciones por novillo se mueven en el eje de US$ 3,50 por kilo en cuarta balanza promedio, con un rango de US$ 3,45 a US$ 3,55 como precio de punta y excepcional. Y con entradas dispares, algunas en una semana y otras con cargas para fin de mes.

Por otro lado, el valor de la vaca va de US$ 3,20 y hasta US$ 3,30 como precio de punta, con colocación más fluida. La vaquillona cotiza sobre US$ 3,40.

Precio del novillo

“Es normal que en las ventanas de faena de corrales el mercado sobre todo en el novillo tiende a tener menor presión”, comentó José Rubio, integrante de MegaAgro y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). “Los ganados para abasto se colocan y cargan rápido”, dijo.

Con una industria mejor posicionada por mayor oferta de ganado de corral, la faena dio un salto y con 45.086 vacunos fue la más alta desde mediados de mayo. Hay un aumento marcado de hembras. Julio cerró con 169.558 vacunos faenados, casi 14% más que el mismo mes de 2022, la primera suba interanual desde mayo de 2022.

Por ahora se mantiene un escenario externo débil, más allá de alguna leve mejora puntual de precios en China, que aun así continúa en niveles deprimidos respecto a tiempo atrás. Operadores de mercado tienen la percepción de que lo peor ya pasó en ese mercado, pero que aún está lejos del dinamismo que tuvo en sus mejores momentos. La recuperación post pandemia es lenta. El problema no es de colocación, sí de valores.

El precio de exportación para la carne vacuna local en julio fue el segundo promedio mensual más bajo en lo que va del año: US$ 4.178, lejos debajo de 2022 y también -aunque por menor brecha- de 2021, muestran los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Precio de la tonelada de carne exportada.

Diferencias entre la reposición y el gordo

La reposición, a diferencia del gordo, sigue muy firme para todas las categorías, con más oferta que demanda impulsada por condiciones climáticas benevolentes y la exportación en pie. Con este estímulo, el ternero sigue empujando. Un novillo flojo y la firmeza del ternero sostienen la relación flaco/gordo arriba de 1,30 desde hace ocho semanas. En la última semana llegó a 1,38, o sea que el ternero vale 38% más que el novillo en pie, cuando la relación “óptima” está entre 20% y 25%.

Hay buena disponibilidad forrajera, con un veranillo esta semana y otro la que viene. Lluvias más importantes podrían llegar recién después de mitad de mes. En el mediano plazo se siguen confirmando los pronósticos de Niño débil a moderado, que aún sigue sin manifestarse por esta parte del mundo.

En el caso de los lanares se consolida un piso de precios. No hay mucha oferta y la demanda es cautelosa. Los negocios se concretan en el eje de US$ 2,90 para el cordero y en el eje de US$ 2,40 para capones y ovejas.

Con 9.179 animales la faena de lanares volvió a estar atípicamente por debajo de las 10.000 cabezas por tercera semana seguida. Julio cerró con una faena 27% inferior a la de mismo mes del año pasado.

El precio de exportación para la carne ovina tuvo subas vertiginosas en el último mes, que no pudo sostener en la última semana. Tuvo una caída marcada, pasando de US$ 4.500 a US$ 3.850 por tonelada. En julio mostró su mejor desempeño mensual del año con US$ 4.551 por tonelada, aun así muy por debajo de 2022 y 2021.

Granos a la baja

El esperado informe mensual sobre oferta y demanda de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) tuvo un escaso impacto el pasado viernes en los precios.

La soja mantuvo el ajuste a la baja que experimentó desde el lunes y cerró sobre US$ 490 para la posición setiembre a US$ 492 la de la próxima cosecha.

El informe mensual de oferta y demanda de granos del USDA redujo su proyección para los rendimientos de los cultivos de soja que, como se esperaba, ajustó la producción de la cosecha 2024 de Estados Unidos de 117 a 114,45 millones de toneladas. Las existencias fueron reducidas en forma significativa, de 8,16 a 6,67 millones de toneladas, por encima de lo que esperaba el mercado.

Para la cosecha actual, fueron elevadas las existencias de soja por encima de lo esperado por los operadores, y se mantuvieron las previsiones de cosecha de Brasil, al tiempo que aumentaron en 1 millón de tonelada las expectativas de importación de China hasta 100 millones de toneladas.

Precio de la soja.

El informe del USDA ajustó levemente la producción de Estados Unidos, que el mercado esperaba se mantuviera incambiada, y redujo más de lo esperado las existencias. Fueron elevadas las exportaciones de Rusia de 47,5 a 48 millones de toneladas.

Con este panorama, el trigo diciembre cerró a US$ 239, tres dólares por debajo de la semana pasada, luego de haber superado los US$ 250 en la semana.

La semana fue de calma respecto a la situación del Mar Negro, con Rusia que continúa vendiendo trigo a precios bajos y Ucrania sacando granos mediante diferentes alternativas ante el cierre de sus principales puertos.

Precio del trigo.

El maíz 2024 también cotizó a la baja y cerró a US$ 202. El informe del USDA incrementó la producción estimada de Brasil en la cosecha actual y elevó las existencias en EEUU mucho más de lo que esperaba el mercado, de 35,6 a 37 millones de toneladas.

La cosecha de maíz safrinha de Brasil sigue aumentando sus proyecciones de exportación, tanto que está provocando dificultades logísticas para el almacenamiento y los embarques.

Por su parte, el programa Dólar Maíz le permitió al gobierno de Argentina cumplir antes de tiempo los objetivos financieros del tipo de cambio diferencial para las exportaciones: se vendieron casi 7 millones de toneladas, una cantidad que hace años no comercializaba en agosto.

El área de soja en Argentina quebraría este verano una tendencia de nueve años a la baja y agregaría un millón de hectáreas que, en condiciones normales, representarían 48 millones de toneladas.

Lanas: flojo regreso a la actividad

El mercado lanero australiano retomó la actividad luego de tres semanas de receso con pocas variaciones en los precios en moneda local y una baja en dólares estadounidenses de casi 2,8% por efecto cambiario.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró la semana a US$ 7,72 con un descenso de 22 centavos y de tres centavos en divisa australiana. Los valores están por encima del muy flojo cierre de la zafra 2022/23, pero se mantienen casi 20% por debajo de los de hace seis meses.

Cotización de la lana.

La oferta de esta primera semana tras el receso mostró una calidad por debajo de las expectativas que afectó los valores de los lotes de lanas Merino de entre 19 y 21 micras. Los principales compradores chinos y exportadores australianos compitieron por los fardos de menos de 18,5 micras, que tuvieron un ligero avance de precios en el eje de 1%. Las textiles indias tuvieron más interés de compra que las europeas.

El mejor desempeño fue en el sector de lanas cruza con un incremento de 8,5% en el precio de los lotes de 26 micras, que recuperaron terreno luego de caer 4,2% en la primera jornada de la semana.

Los datos de exportación hasta julio indican una reducción de 11% en el volumen exportado en lo que va de año (14,77 millones de kilos) y de 22% en la facturación, que bajó a US$ 74,1 millones. La mayor caída es en el sector de lana lavada, con una pérdida de ingresos de 37%. Si bien creció 13% la cantidad de lana sucia comercializada, los ingresos cayeron 12% a menos de US$ 15 millones.

Por su parte los tops (lana peinada), que concentran el 54% de volumen exportado cayeron 17% en volumen y 21% en ingresos.