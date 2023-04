Se derrumbó un estacionamiento en Nueva York: hay un muerto y cinco heridos

Además del fallecido hay otros cuatro heridos que fueron hospitalizados, un quinto prefirió no recibir ayuda médica en el lugar, según informó la cadena Telemundo.

El edificio que colapsó este martes sobre las cuatro de la tarde de Nueva York, se encuentra al lado de la universidad Peace University. Según comentó la propia universidad las clases fueron suspendidas.

EMERGENCY ALERT: Please be advised of a building collapse near the Pace NYC Campus. Members of the community should avoid William , Ann, and Fulton streets. Continue to monitor https://t.co/dZsdKZatHn for updates.