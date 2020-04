Se reactiva la demanda industrial y repuntan los precios del ganado gordo

Los precios del ganado gordo registraron un repunte al cierre de esta semana. Hubo una reactivación de la demanda industrial, impulsada por un gradual resurgimiento de China y una limitada oferta de vacunos.

Con mayor avidez por ganado, los frigoríficos proponen entre US$ 3,10 y US$ 3,15 por kilo por novillos gordos de campo. Por vaca gorda –más demanda que el novillo– las cotizaciones se mueven entre US$ 2,90 y US$ 3.

Las entradas a planta son cortas, entre cinco y siete días.

La operativa fue mínima en los últimos días. En una semana en que habitualmente la actividad es reducida –por Semana Santa–, se sumó un paro sanitario de trabajadores en parte de la industria frigorífica, que acotó aún más la actividad.

Fuentes industriales consultadas por Blasina y Asociados estimaron que la faena de la semana pasada fue de aproximadamente 20.000 vacunos, unos 11.500 menos que los de la semana anterior. Una caída que se acentuaría en el dato de faena de esta semana.

Por el lado de la oferta, prácticamente no hay disponibilidad de ganados especiales.

Si bien se espera un incremento en el volumen de faena para los próximas días, no se avizoran grandes volúmenes, señaló a Tiempo de Cambio de radio Rural el consignatario Gustavo Basso, de Gustavo Basso Negocios Rurales. Para el operador, la faena seguirá condicionada más por la oferta que por la voluntad industrial de aumentar la actividad. Llamativamente, dijo, hasta el momento no se registra el incremento de oferta que se suele dar en esta época del año, en las puertas del invierno.

Covid-19: gestionan protocolo

A pesar de este repunte de valores, en el mercado predomina la cautela. En el ámbito local el riesgo de contagio de coronavirus general luces amarillas, más allá de todas las medidas tomadas en el sector industrial. Esta semana se realizó una nueva reunión entre representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), representantes industriales y trabajadores con el objetivo de avanzar en un protocolo común para mitigar el posible contagio del nuevo coronavirus.Se busca definir patrones comunes entre plantas para la prevención de la enfermedad y también adelantar medidas a tomar ante la eventual aparición de algún caso positivo.

Juan Samuelle

Ternero promedió US$ 2,40

Pese a los elementos de incertidumbre, en el mercado de reposición los precios se mantienen firmes, con leves ajustes de precios.El ternero promedió US$ 2,40 por kilo en pie en los últimos tres remates por pantallas (Plaza Rural, Pantalla Uruguay y Lote 21). La firmeza también se ha mantenido para la ternera que promedió US$ 2,23 en los remates por pantalla. Los productores mantienen la confianza y apuestan a la ganadería.

En ovinos, es bajo el nivel de actividad y se dificulta la colocación. Los corderos se mantienen en el eje de US$ 3,40; los corderos pesados en US$ 3,60; los borregos en el entorno de US$ 3,47; los capones se ubican entorno a US$ 3,35; y las ovejas en US$ 3,15.

Inédita situación relacionada con el cupo Hilton

En el mercado internacional de las carnes, China es protagonista, mientras la demanda europea sigue prácticamente detenida en medio de la pandemia de covid-19 (coronavirus).

En un hecho sin precedentes, 1.773 toneladas de carne correspondiente al cupo Hilton fueron resignadas por la industria uruguaya ante la imposibilidad de colocarlas en Europa. De esas, solo 13 toneladas fueron tomadas por una industria mediana, de modo que 1.761 quedarían sin cumplirse.

Desde Uruguay se solicitará a la Unión Europea que las toneladas se sumen al cupo 2020/21, aunque para eso hay una gran resistencia desde el sector ganadero europeo.