Operación Océano: suspenden nueva audiencia porque una de las víctimas está de viaje

La nueva audiencia de la megacausa Operación Océano que se iba a realizar el miércoles 9 de febrero fue postergada este martes para el 20 de marzo debido a que una de las víctimas, que iba a realizar una declaración anticipada, no se encuentra en el país, según se estableció en la petición de prórroga de la audiencia a la que accedió El Observador. Es la quinta vez que se aplaza esta audiencia desde noviembre de 2021.

En el parte jurídico se explica que el 5 de noviembre, en una audiencia de prórroga, la víctima en cuestión "se encontraba planeando un viaje para las vacaciones de verano", que comenzó el 30 de enero, y tiene fecha de finalización a mediados de marzo.

Dos abogados de la defensa de los imputados informaron a El Observador que pidieron que se pospusiera la audiencia por el viaje de la víctima, a lo que su abogada Soledad Suárez se expresó negativamente porque alegó que la declarante llegaría antes del plazo marcado.

Suárez dijo a El Observador que no iba a confirmar ni la fecha ni el motivo del pedido de prórroga, pero aseguró que ya en noviembre habían advertido que "era posible que no se pudiera asistir". "Se fueron moviendo las fechas, y quedó en la que advertimos que no se podría", indicó y añadió que su defensa pidió esta prórroga, pero "las otras cuatro no".

La próxima audiencia será la primera con la fiscal Mariana Alfaro a cargo del caso, tras la salida de Darviña Viera por asuntos de salud. El caso ha tenido varias postergaciones, la última luego de que los abogados de los imputados presentaran una carta en la que expresaban las dificultades para acceder a más de 50 archivos con pruebas.