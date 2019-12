Se terminó: Peñarol decidió no renovar el contrato de Diego López

La directiva de Peñarol, reunida este domingo en forma extraordinaria luego de perder la final del Campeonato Uruguayo, tomó medidas y decidió no renovar el contrato del técnico Diego López, además de cesar en sus funciones al gerente deportivo Carlos Sánchez.

Apenas finalizado el clásico la mayoría de los directivos mirasoles bajaron al vestuario. Allí no se tomó ninguna medida y acordaron juntarse en horas de la noche en el domicilio del presidente Jorge Barrera.

El técnico López tenía contrato hasta el partido del domingo, cuando finalizó la temporada. Concluida la misma, sin el éxito deportivo logrado, los dirigentes resolvieron no extender al contrato del cuerpo técnico, según revelaron fuentes del club a Referí.

Diego Martínez

Otra de las medidas que se adoptó fue que Sánchez no seguirá en la función de gerente deportivo del club por lo que los aurinegros cambiarán toda el área deportiva de cara a la temporada 2020.

Una fuente consultada por Referí reveló que la reunión se realizó en régimen de comisión general por lo que los dirigentes no realizarán declaraciones. De todos modos, se reveló a Referí que el jueves se volverá a reunir la directiva aurinegra para tratar como punto fundamental del día la búsqueda del nuevo entrenador.

El ida y vuelta con López

La historia de López con Peñarol se resume a un año y medio. Llegó en junio de 2018 y dirigió la segunda parte de la temporada 2018 y todo 2019.

En la primera recibió algunos cuestionamientos al inicio cuando los resultados no se daban. El equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores y se elevaron voces diciendo que no conocía el medio porque nunca había dirigido en Uruguay.

López se fue muy joven a jugar a Italia, desarrolló toda su carrera deportiva en Europa y la experiencia como entrenador la había acumulado en el mercado italiano.

Nacional ganó la primera parte del año (Apertura e Intermedio) lo que aumentó la presión para López que quedó obligado a ganar el Clausura y la Anual. El entrenador estuvo a un partido de ser cesado cuando visitó a Liverpool en Belvedere y ganó agónicamente cuando los hinchas lo insultaba alambrado de por medio. Peñarol terminó ganando el Uruguayo lo que le valió a López seguir un año más.

Leonardo Carreño

La temporada 2019 se inició con buenos vientos. El equipo deslumbró en la primera parte del año. Fue campeón del Apertura y sacó una considerable ventaja a su eterno rival Nacional en la tabla Anual. Llegó a estar nueve puntos arriba.

La segunda parte de la temporada fue más compleja. Peñarol peleó palmo a palmo la Tabla Anual. El hecho es que existía total conformidad con el trabajo de López al que, en setiembre de 2019, le ofrecieron extender su vínculo con el club.

Referí informó el 17 de setiembre de 2019 que “Peñarol le ofreció renovar contrato a Diego López”.

Pese a que los aurinegros habían perdido el clásico del Intermedio por 3 a 0, la dirigencia le daba un voto de confianza al entrenador.

Como informó Referí en aquella oportunidad: “Todo estaba avanzado para extender el vínculo con el club, pero el entrenador dijo que cuando venza el mismo en diciembre, se pondrán a conversar”.

El entrenador expresó en ese entonces en Sport 890: “Está todo muy avanzado, pero no quiero decir nada antes de que hable el presidente, que es la persona adecuada para hablar. Pero está todo como para que siga. Lo más lindo es que te ofrezcan una renovación a pesar del resultado y que no dependa de ser campeón, sabiendo que estás en un club donde tenés que salir campeón”.

Se va el profe Valenzuela

En medio del viaje se produjo un detalle que no se puede pasar por alto en la historia y es el alejamiento del preparador físico del equipo. Alejandro Valenzuela decidió tomar otros rumbos.

Leonardo Carreño

El preparador físico anunció: “El miércoles de noche me llamó el presidente de San Luis de México. Enseguida le comuniqué a Diego (López) y al presidente Jorge Barrera. La verdad es una propuesta económica muy buena”, explicó Valenzuela.

El detalle no pasó desapercibido. López recurrió a un preparador físico italiano de su confianza, Francesco Bertini. Pero la segunda parte del año fue dura de digerir en materia de lesiones.

No firma: "No soy la prioridad"

A pesar de que estaba todo muy adelantado antes del clásico del Intermedio y también después, la firma para extender el contrato de López no se concretó.

Leonardo Carreño

¿Qué pasó? Sucedieron algunos hechos que hicieron que el actual DT de Peñarol repensara la situación.

Según comentó una fuente a Referí, a López no le cayeron bien algunas idas y vueltas que percibió entre los consejeros.

Seis días después de la noticia brindada por Referí sobre la idea del presidente Jorge Barrera de renovarle el contrato a López hasta 2020, el técnico salió al cruce explicando los motivos que lo llevaron a no firmar.

Camilo Dos Santos

El 23 de setiembre, nuevamente en Sport 890, López explicó los motivos que lo llevaron a no firmar una extensión de su contrato con Peñarol.

“Es verdad que la decisión de no renovar fue mía. Tuve varias charlas con los dirigentes, en las que también estuvo Carlos, pero en una de las últimas charlas con dos o tres cerré la negociación. El contrato estaba hecho hasta 2020 con opción a un año más dejando la libertad de seguir o no para las dos partes, porque (en diciembre de 2020) están las elecciones y el que gane debe tener las menos libres para decidir”.

El técnico agregó: “Hubiese sigo algo muy bueno porque en Uruguay no he visto contratos tan largos. El contrato lo cerré con Isaac Alfie y con Alejandro Ruibal, y Jorge Barrera estaba al tanto. Sé que (Álvaro) Queijo no estaba de acuerdo en que se cerrara. Se llegó al acuerdo, pero después pasaron dos o tres semanas y nunca apareció el contrato, lo que me hizo pensar que no era una prioridad. Cuando vos cerrás y das la mano, al otro día el contrato tiene que aparecer y firmás. Justo pasó la semana de River y del clásico (con derrotas). Sentí que no era la prioridad y decidí no firmar y seguir trabajando hasta diciembre. Después, como se hace en Uruguay, se verá el resultado”.

Y concluyó diciendo: “Creo que no es una prioridad hoy en Peñarol. Hoy lo importante es que Peñarol salga adelante y que mejore, porque se puede hacer”.

¿Quién llamó a Diego Alonso?

El 21 de octubre Diego López salió al Campeón del Siglo otra vez con la espada en el cuello. Lo esperaba Boston River que buscaba puntos para escapar del descenso.

AFP

López llegó al banco de suplentes sabiendo que algunos dirigentes habían llamado a Diego Alonso para preguntarle si estaría dispuesto a asumir la conducción del equipo. El tema trascendió porque el propio Alonso llamó a López.

Las versiones de prensa que apuntaron a otros técnicos se multiplicaron. El argentino Ariel Holan y del medio local sonó fuerte el nombre de Mario Saralegui. Esos comentarios se lo hicieron saber al conductor mirasol.

Lo cierto es que López afrontó el partido en medio de un mar revuelto. Sabía que el único resultado con el que salvaba su continuidad era la victoria. Y saldó el tema con un triunfo.

Aparece Brescia

Carlos Pazos

Aquel no fue el último capítulo de la relación de López con Peñarol. En los primeros días de noviembre la interna del club se sacudió. Desde Italia trascendió la noticia de que Brescia estaba decidido a venir por López, incluso lo habían llamado telefónicamente. El DT había sido tentado por el presidente del club Massimo Cellino.

La incertidumbre gobernó al club aurinegro. A poco del final de la temporada se podían quedar sin entrenador. Pero todo quedó saldado con un llamado del entrenador al presidente como se informó en la edición de Referí del 4 de noviembre de 2019.

“Me llamó por primera vez hace diez minutos y me confirmó que se queda”, expresó Barrera en comunicación con Referí.

Hasta la próxima

En la cancha, el Clausura lo padeció por la irregularidad de los rendimientos (igual que el Intermedio). En este segundo semestre, además de las bajas que tuvo el plantel, por las ausencias de Cristian Rodríguez por lesión y la de Walter Gargano, quien terminó en el quirófano con una intervención en una rodilla.

Pareció encontrar en respuestas anímicas de ganar cuatro partidos en la hora entre noviembre y diciembre, en el Campeón del Siglo, razones para creer en la posibilidad de pelear por el tricampeonato, aunque futbolísticamente no ofrecía la consistencia que requería la situación para retener la corona.

Así llegó a la infartante definición del Campeonato Uruguayo, en la que perdió 1-0 ante Nacional este domingo y enterró todas las posibilidades de ser campeón.

Diego Martínez

En la noche del domingo los dirigentes analizaron la situación y llegaron a la conclusión de que lo más saludable era no renovar el contrato.

En los últimos cuatro meses, López vivió en una montaña rusa. En setiembre le ofrecieron extender el contrato. En octubre algunos dirigentes llamaron a Diego Alonso. En noviembre lo vino a buscar Brescia y decidió quedarse. En diciembre se despide del club.