Se va enero con el estreno de "1917", Levrero en El Galpón y Buitres en la costa

Cine

1917

Fue una de las más premiadas de la última edición de los Globos de Oro y todo apunta a que tendrá gran protagonismo en los Oscar. En 1917, el director Sam Mendes se sumerge en el año que da nombre a la película para contar la historia de dos soldados rasos que en plena Primera Guerra Mundial deben cruzar la tierra de nadie antes de un ataque inminente. En cines locales desde este jueves.

Dos nuevos estrenos en Cinemateca

La cartelera de Cinemateca se renueva con dos propuestas bien disímiles, que a su vez ya tuvieron un pasaje previo por las salas de la institución: ambas fueron parte de la grilla del último Festival Internacional de Cinemateca, en abril del año pasado. El primero de los títulos es El hombre que sorprendió a todos, una película de origen ruso que tiene a un hombre al borde de la muerte que decide, en un impulso por preservar su vida, tomar una decisión arriesgada: asume la identidad de una mujer. El otro estreno se titula No me importa si pasamos a la historia como bárbaros y llega desde la lejana Rumania. Las entradas para las dos películas se pueden comprar en la web de Cinemateca o en boleterías. Socios: $ 50; no socios: $280.

Teatro

Levrero al Galpón

Desde el sábado, El Galpón presenta todos los fines de semana La travesía involuntaria, obra que se inspira en Mario Levrero, uno de los grandes escritores de la literatura uruguaya. El espectáculo sigue a un misterioso y solitario escritor que vive encerrado en su apartamento, hasta que un extraño mensaje lo pone en medio de una aventura intrigante. Funciones: sábados a las 21 y domingos a las 19.30. Entradas a $ 400 en Tickantel y boleterías.

Regresa Les Luthiers

El grupo argentino que ha hecho escuela en la fusión de música con humor regresa a Montevideo con su antología más reciente, Gran Reserva, en la que repasan algunas de las piezas más célebres de una trayectoria que ya cuenta 52 años. Los miembros fundadores Jorge Maronna y Carlos López Puccio estarán acompañados por Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O´Connor y Horacio Turano para interpretar obras como Entreteniciencia Familiar, Rhapsody in balls y Perdónala, entre otras. Los shows serán el 30 y 31 de enero y el 1° de febrero en el Auditorio Adela Reta, a las 21 horas. Las entradas están en venta en TIckantel, con precios entre $ 1000 y $ 3500.

Música

Buitres en la costa

A poco más de tres semanas de haber lanzado su último álbum, Mecánica popular, la banda de rock uruguayo se presenta en el Club Los Titanes - La Tuna. En el espectáculo, que llevará un poco de rock a la costa canaria, la banda liderada por el vocalista Gabriel Peluffo repasará algunos de sus temas más icónicos, pero también presentará varias de las canciones que componen su trabajo más reciente, entre ellas. Las entradas se venden en Abitab y salen $ 550 para los socios y $ 650 para los no socios.

Música negra de Montevideo

Este miércoles a las 21 horas se presenta en Sala Zitarrosa el espectáculo Música Negra de la ciudad de Montevideo, en el que a tavés de varias disciplinas se buscará homenajear a la cultura afrouruguaya de la capital. Lo primero será una proyección: se presentará el audiovisual Víctimas de la verdad, que reúne varios testimonios de personalidades y actores de la comunidad que reflexionan sobre su situación. Más tarde se presentará un grupo de nueve tamboriles y seis bailarinas que sumarán candombe y ritmo a la noche. Mientras sucede esto, un elenco de narradores va intercalando historias y situando al público en diferentes períodos históricos. Las entradas se venden en Tickantel y boletería a $ 300.

Luciano Pereyra

El argentino, que en febrero pasará por el Festival de Viña del Mar, empieza su 2020 con un show en el Campus de Maldonado el sábado 25 a las 21 horas, que tendrá una duración de dos horas en las que repasará los hits de su carrera y los nuevos éxitos como Me mentiste y Te estás enamorando de mi. Agustín Casanova será el encargado de calentar la jornada, que tiene sus entradas a la venta en Abitab, con precios entre $ 460 y $ 1360.

Visita a la plaza de toros de Real de San Carlos

Colonia del Sacramento está llena de museos, casonas y espacios históricos que se pueden visitar durante el año, pero hay un punto que desde hace tiempo permanece cerrado y solo puede verse desde afuera: la plaza de toros de Real de San Carlos. Ubicada a pocas cuadras de la costa, la arena fue inaugurada en 1910 pero tuvo corta vida: se clausuró en 1912. Sin embargo, desde el pasado martes cualquiera que quiera adentrarse en la única arena de este tipo que queda en el país podrá hacerlo. Bajo el régimen “abierto por obras”, la Intendencia de Colonia está realizando recorridas de unos 30 minutos por el lugar a cargo de la Asociación de Guías de Colonia. Los horarios de las visitas son de lunes a viernes de 13 a 17.30 y sábados, domingos y feriados de 10 a 17.30. Las entradas pueden adquirirse a través de Tickantel, Redpagos, Abitab o en la boletería de la plaza y tiene un costo de $ 150. Los menores de 12 años entran gratis.