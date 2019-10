Se vendió el 100% del Hereford de Tupambaé y a mejores valores

A pesar del mal tiempo –una jornada con lluvia, barro y por momentos cruces cortados– este jueves 17 el equipo de Zambrano & Cía concretó otro remate exitoso: el de cabaña Tupambaé, del doctor Alejandro Costa Irigoyen.

Realizado en las instalaciones de la estancia –en el km 301 de la ruta 7– el 16° remate anual de la torada Hereford y Polled Hereford alcanzó un promedio general de US$ 3.100, unos US$ 300 más que en la pasada venta –el promedio de 2018 fue de US$ 2.833 por los 42 ejemplares comercializados–.

El punto más importante es que se comercializaron todos los reproductores que salieron a la venta, tanto machos como hembras.

Ahora en Cabaña TUPAMBAE

👉🏻 arrimando la torada

👉🏻 menu del dia asado con cuero

Los esperamos!!! #zafradereproductorescongz pic.twitter.com/55tarpL6ob — Zambrano & Cía. (@ZambranoyCia) October 17, 2019

En diálogo con El Observador, Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, comentó que la torada era espectacular. “Hay que reconocer que habían muchos toros buenos”, aseguró.

Más allá del mal estado del tiempo la gente acompañó y también se operó a través de Internet.

“Hubo mucha demanda por los vientres que se vendieron para el litoral. Los toros se desparramaron para todos lados. Fue un remate que arrancó un poquito trancado, incluso sacamos un toro del segundo brete que se vendió y con varios piques al final”, informó el rematador.

Finalmente hizo especial hincapié en que se ofrecieron y vendieron los 43 reproductores, con una gran preponderancia por los astados, que eran 27.

Promedios