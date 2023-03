Según un informe, China suministra drones a Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania

Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, China ha suministrado a Moscú drones por valor de más de US$ 12 millones, según informó el diario The New York Times. a Moscú, lo, informó The New York Times.

El informe, que demostraría la profundización de la cooperación de las dos naciones a pesar de las amenazas de Estados Unidos de tomar medidas contra las empresas chinas, señaló que los envíos incluían drones DJI, fabricados por DJI Sciences and Technologies Ltd., una empresa de tecnología china con sede en Shenzhen, Guangdong, y aparatos de varias empresas más pequeñas, que son provistos a través de pequeños intermediarios y exportadores. El diario cita datos aduaneros oficiales rusos de un proveedor de datos externo, y señala que las medidas estadounidenses establecidas después de la invasión de Rusia no han logrado bloquear los envíos de vehículos aéreos no tripulados. También resulta difícil establecer -señala el informe- si hay componentes estadounidenses en los productos chinos, lo que podría representar una infracción de las normas de exportación estadounidenses. Esto se debe principalmente a la complejidad de los canales de venta implicados y a las ambigüedades en descripciones de productos consignados en los datos de exportación. Además, las ventas oficiales pueden ser solo una pequeña parte de un mayor flujo de productos y tecnologías a través de rutas no oficiales y otros países cercanos a Rusia, como Kazajstán, Pakistán y Bielorrusia. El resultado es que Rusia continúa recibiendo nuevos drones, que luego se envían al frente de combate, lo que su convertiría a Beijing en un socio militar, político y económico crucial para Rusia en su campaña bélica contra Ucrania. El mundo sigue dependiendo en gran medida de las fábricas y grupos de fabricantes de componentes especializados de China, a pesar de los recientes intentos de Estados Unidos de debilitar a algunas empresas chinas mediante prohibiciones a la exportación. Por lo tanto, el predominio de China sobre la cadena de suministro de productos electrónicos del mundo ha hecho que sea más difícil para Estados Unidos quitarle a Rusia tecnología y financiación decisivas para sus operaciones militares. El fabricante de los drones DJI representa un problema para el gobierno de Estados Unidos, debido a la capacidad de sus productos de adaptarse fácilmente para llevar a cabo diversas actividades susceptibles de ser aprovechadas en la guerra. La corporación ya está desde 2020 bajo control de exportación de Estados Unidos. El Departamento de Comercio tiene a DJI Sciences and Technologies Ltd. en una lista de empresas a las que se les prohíbe vender tecnología sin aprobación específica en los Estados Unidos. Según los datos de la aduana, la medida no afectó el dominio de DJI en el negocio de los drones. Los productos de la compañía representaron casi la mitad de todos los envíos de drones chinos a Rusia. Desde la invasión, aproximadamente 70 exportadores chinos han vendido 26 tipos diferentes de drones chinos a Rusia, agregó The New York Times. Autel, un fabricante chino, fue la segunda marca más vendida; los exportadores vendieron alrededor de US$ 2 millones de sus drones, y el lote más reciente se entregó en febrero de 2023. Autel tiene filiales en Estados Unidos, Alemania e Italia. Por su parte, DJI afirmó anteriormente que había cesado todas las operaciones y envíos a Rusia y Ucrania desde el comienzo del conflicto y tiene "protocolos exhaustivos" para garantizar que no infrinja las sanciones estadounidenses. Dado que ambas partes están derribando drones con una eficiencia cada vez mayor, estos vehículos aéreos no tripulados requieren una reposición permanente. Debido a que Ucrania depende de las donaciones de drones de organizaciones e individuos, sus soldados también usan drones DJI en combate. Se cree que los drones extranjeros, principalmente DJI, constituyen casi la mitad de las reservas ucranianas. Según algunos expertos, la proliferación de aviones no tripulados chinos debe verse bajo la misma luz que las armas más letales. Las empresas chinas que venden vehículos aéreos no tripulados a Rusia pueden utilizar cadenas de empresas de transporte y distribución que incluyen hasta una docena de empresas diferentes. En otros casos, las descripciones de los envíos pueden ser intencionalmente ambiguas o subestimar la cantidad total de bienes que se envían. Mientras tanto, este martes, el presidente chino, Xi Jinping, se reunió con Vladimir Putin en Moscú y a la vez que instaba a un “arreglo pacífico en Ucrania” manifestaba la solidez y permanencia de sus vínculos con Rusia, en una muestra de apoyo incondicional que sugiere la conformación de un baluarte antioccidental para el que la provisión regular de material de uso bélico es un factor decisivo. (Con información de agencias)