Segunda baja consecutiva en el precio de lácteos este martes en Fonterra

En una nueva licitación de lácteos de la plataforma Global Dairy Trade que tuvo lugar este martes, se registró la segunda baja consecutiva para los precios, que implicó una baja de 2,9%, con un valor promedio de US$ 3.176.

Con una comercialización total de 28.181 toneladas en el remate de Fonterra, la leche en polvo entera bajó 2,6% y se ubicó en los US$ 2.966 la tonelada. Este es el principal producto exportado por Uruguay, que después de alcanzar un pico de US$ 3.331 la tonelada a principios de diciembre, cayó más de US$ 300 en dos meses y medio.

A su vez, la manteca bajó 3,9% (US$ 4.090 la tonelada) y la leche en polvo descremada 2,6% (US$ 2.840 la tonelada). En tanto, el queso cheddar presentó una suba de 5,3%, a un valor de US$ 4.526.

El próximo evento de Fonterra será el martes 3 de marzo.