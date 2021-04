Segunda ola de coronavirus: Bolsonaro criticó el toque de queda de Argentina y Alberto Fernández lo mandó a leer la Constitución

“Ejército argentino en las calles para mantener al pueblo en casa. Toque de queda entre las 20:00 y las 8:00. Buen día a todos”. Ese fue el tuit del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, que generó un nuevo cruce con su par argentino Alberto Fernández este jueves, luego que el gobierno argentino decidiera una serie de fuertes medidas para enfrentar el alza de contagios de covid-19 en los últimos días.

- Exército Argentino nas ruas para manter o povo em casa.

- Toque de recolher entre 20h e 08h.

- Bom dia a todos. pic.twitter.com/kCHe6NbQ3p — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 15, 2021

"Habría que explicarle un poco como funciona la Constitución. Primer punto: en Argentina no hay toque de queda", dijo el presidente entrevistado en Radio 10, por el periodista Gustavo Sylvestre, muy cercano al gobierno. Lo dijo pese a que lo que decretó fue la prohibición de circulación entre las 20 y las 6.

Además agregó: "En Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior. Tengo una alta valoración de nuestras Fuerzas Armadas. Tuve la suerte de tener la primera generación de jefes que ya por una cuestión biológica no tuvieron participación en los hechos aberrantes de los años 70. Han colaborado de un modo magnífico en la pandemia, llevando asistencia a los lugares de mayor vulnerabilidad. Ahora les he pedido que me ayuden a montar postas sanitarias para que podamos aumentar los testeos y atender a quien lo necesite. Ni he declarado el Estadio de sitio ni lo pienso hacer. Están para hacer lo que hacen muy bien: en situaciones de catástrofes, brindar apoyo a la gente.

En ese sentido, el presidente aclaró que no harán tareas de seguridad, ya que para eso estarán las fuerzas policiales. El ministro de Defensa Agustín Rossi lo reafirmó: “No tenemos nada que ver con las tareas que van a hacer las fuerzas de seguridad. El orden ciudadano le corresponde a la Seguridad, no a la Defensa. No va a haber tanques (en las calles)", dijo según Infobae.