Segundo impeachment: la acusación contra Trump será enviada el lunes al Senado

El acta de la acusación contra el expresidente estadounidense, Donald Trump, inculpado por la Cámara de Representantes por incitar a la insurrección, será enviada al Senado el lunes, informó el jefe de la mayoría demócrata de la Cámara Alta, Chuck Schumer.

!La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, me informó que los cargos van a ser enviados al Senado el lunes", dijo en un debate en el hemiciclo Schumer, que desestimó críticas de republicanos que afirman que Trump no puede ser sometido a un juicio político, ya que no está en el poder.

Este es el segundo proceso contra el exmandatario, que esta vez está acusado de incitar a que sus simpatizantes tomaran el Capitolio el 6 de enero.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó el miércoles 13, una semana después del asalto al Capitolio, el segundo juicio político contra Donald Trump, que contó con el respaldo de 10 miembros de la minoría republicana en la Cámara Baja.

Los fiscales estadounidenses, que investigan los sucesos del 6 de enero, sostienen que los seguidores del expresidente, Donald Trump, planeaban "capturar y asesinar a funcionarios electos" durante su ataque al Capitolio la semana pasada, según un nuevo documento judicial. Los sucesos causaron a muerte de cinco personas, entre los propios alborotadores y un agente de la policía del Capitolio.

El senado es el encargado constitucionalmente para realizar el juicio político a los mandatarios estadounidenses. Su aprobación requiere dos tercios de los 100 miembros. Tanto republicanos como demócratas cuentan 50 bancas.

AFP