Seinfeld: la clásica serie llega completa a Netflix y tiene fecha de esteno

Un clásico de la comedia televisiva está a punto de llegar a Netflix. La plataforma, que en los últimos meses se quedó sin Friends en su catálogo, anunció este miércoles que a partir del 1 de octubre, las nueve temporadas de Seinfeld –otra serie que disputa el trono de mejor sitcom de la historia– estarán disponibles en la plataforma.

ESTOY GRITANDO. SEINFELD LLEGA EL 1 DE OCTUBRE A NETFLIX!!!111 pic.twitter.com/at1zQ2tvbm — CheNetflix (@CheNetflix) September 1, 2021

Netflix había anunciado en 2019 que había adquirido los derechos de la serie, que hasta ese momento estaban en manos de Disney (aunque en realidad la propietaria de la serie es Sony). El monto de la transacción fue de US$500 millones. Los 180 episodios estarán disponibles para todos los países donde la plataforma está activa, incluyendo Uruguay.

Creada por Larry David y Jerry Seinfeld, la serie emitida entre 1989 y 1998 sigue a una versión ficticia del comediante, y su vínculo con su mejor amigo, su exnovia y su vecino, lidiando con dilemas cotidianos y mundanos.

Considerada como una de las series más influyentes de la historia, a lo largo de sus años de emisión recibió diez premios Emmy, y convirtió a su protagonista en un referente de la comedia estadounidense. Jerry Seinfeld ha realizado en los últimos años diferentes proyectos para Netflix –como la serie Comedians in cars getting coffee–, mientras que su socio creativo continuó su camino como responsable y protagonista de la serie Curb your enthusiasm, que emite HBO.