Seis meses de pandemia y el día después

Ya van seis meses de pandemia en nuestro país y más de nueve en el mundo. Lo que surgió en noviembre o diciembre pasado en la provincia de Wuhan (China) ha cambiado la faz sanitaria y económica de todo el mundo quizá, con la excepción de China, que parece no haberse inmutado demasiado pese a haber sido el origen del caos. China tuvo una caída de su nivel de actividad en el primer trimestre del año pero hoy está haciendo “business as usual” mientras el resto del mundo se debate entre cuarentenas más o menos rígidas y caídas económicas más o menos pronunciadas. Y un futuro incierto hasta que haya vacuna y aún cuando la haya, seguirá la incertidumbre de no saber cuanto es el lapso de inmunidad que otorga. ¿un mes, dos, un año?