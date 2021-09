Semana de bajas, con la soja de 2022 sobre los US$ 450 por tonelada

Concluye una semana de bajas de valores en el mercado de granos, por la ausencia de compras desde China y la inminencia de la cosecha de Estados Unidos.

Al confirmarse que no hay un quiebre de la zafra de verano, que la cosecha de maíz y soja no será espectacular pero será de normal a buena, las urgencias por lo escaso del stock quedan aliviadas.

Los silos ya empiezan a llenarse y los chinos no aparecen con compras de volumen, por lo tanto los precios tuvieron descensos en estos días pasados, particularmente en soja y maíz.

De modo que la soja se ha alejado de los US$ 500 por tonelada, en un precio simbólico porque ya casi no queda grano disponible y para la próxima cosecha quedó sobre los US$ 450.

El caso de vaca loca

La debilidad del maíz en el mundo no genera grandes cambios en la región, aunque la sospecha de un caso de vaca loca atípico en Brasil ha provocado un cimbronazo, bajando los precios ganaderos y en parte el precio del maíz en ese mercado.

En el caso del trigo, la firmeza es estructural a nivel global. Si bien los precios han bajado, la respuesta de los vendedores –por ejemplo en Rusia y en Australia– ha sido suspender las ventas, por lo tanto no hay margen para bajas importantes y el cultivo en Uruguay tiene ofertas de US$ 230 a US$ 235 por tonelada para el grano de la próxima cosecha, que se activará al cierre de la primavera.

El faltante de Canadá, 35% menos que un año atrás, es importante tanto para el trigo como para la colza, que perdió los US$ 600 por tonelada por una baja en los aceites, pero se mantiene muy cerca de esa referencia.

Rumbo a una zafra excelente

Los cultivos de invierno –trigo, cebada y colza– se encaminan así a una excelente zafra.

Las lluvias de esta semana han sido oportunísimas, luego de un agosto seco y frío también favorable para los cultivos.

Quien viaja esta semana por las carreteras del sur y oeste puede observar el amarillo intenso y parejo de las colzas en flor.

Todavía falta, octubre es un mes decisivo para el llenado de grano, pero el examen de los cultivos de setiembre con las lluvias de la primera quincena parece salvado.

En los mercados, se evalúan los daños en las estructuras del Golfo de México y se espera el regreso de China al mercado, mientras empieza a mirarse cómo avanzará la siembra de soja en Brasil durante este mes.

