SEMM Mautone eleva los estándares de calidad con una nueva certificación

En un encuentro con colaboradores, amigos y autoridades en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este realizado el 2 de marzo, el Sanatorio SEMM Mautone recibió la recertificación de UNIT de su Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la norma UNIT-ISO 9001:2015.

Miguel García, gerente general del Sanatorio SEMM Mautone, dijo que la calidad en el rubro de la salud impacta directamente en ofrecer un mejor servicio a las personas. “Cuando tenés una calidad no suficiente, tenés problemas de pérdida de vidas, de lesiones permanentes o transitorias, entre otras muchas posibles dificultades. Son entonces temas claves para la gente y la sociedad en general”, aseveró.

Por tanto, ¿qué es la calidad en salud? “Algunos podemos pensar que calidad es que te atiendan rápido, otros que sea un edificio lujoso y así sucesivamente. Y además que las empresas de salud en general te mencionan que sus servicios son de calidad. O sea, difícilmente veas a alguien que dice que está haciendo cosas desastrosas. Por tanto, dado esa complejidad de definir qué es la calidad, nosotros entendemos que lo mejor es adecuar tus servicios, tus procesos, a una norma”, continuó García.

Camila Casas

Laura Barreto y Mariana Sabagno.

“En este caso, la ISO 9001, que es una norma internacional con suficiente trayectoria y respaldo, que está probado que si vos hacés las cosas como la norma te lo dice, tu posibilidad de tener resultados adversos por mala calidad es muy baja. Es muy bajo porque no nos olvidemos que siempre en los servicios generales, y en los de salud en particular, hablamos de personas. Y las personas no somos máquinas que se puedan programar, y por lo tanto a veces podemos no actuar correctamente. Pero de todas formas, la norma ISO también lo prevé. O sea, que ve los errores no como un castigo, sino como una fuente de aprendizaje”, enfatizó el gerente general de SEMM Mautone.

La ISO 9001:2015 es una de las normas internacionales más conocidas y utilizadas mundialmente, que permite mejorar la calidad de los servicios, hacer que los procesos sean más eficientes y centrar el objetivo diario en la satisfacción de los clientes.

La aplicación de esta norma en la institución resulta clave porque implica garantías de cumplimiento con estándares internacionales y mejorar los procesos asistenciales, así como cumplir con las expectativas de los clientes. Para hacer realidad este objetivo, el Sanatorio SEMM Mautone contó con el compromiso e involucramiento de todo el equipo de colaboradores.

García dijo al respecto que esta norma cubre “las necesidades de todas las partes interesadas en la salud”, que son los usuarios, “el eje y la razón de ser todo sistema”, los administrativos, fundamentales para conseguir una consulta rápida y ágil, y que te “traten bien”, y los trabajadores, “otra de las partes importantes que la norma considera”.

Camila Casas

Lucía Vidal y Pablo García.

“¿En qué sentido? Para darles seguridad, un ambiente de trabajo y herramientas adecuadas y condiciones de higiene. Y además, la capacitación, en el caso que no la tuviera, para desempeñarse adecuadamente en sus tareas”, subrayó. Y no se olvidó de los proveedores, como sostén de la cadena de calidad en los servicios de salud: “Tenés que tener un suministro adecuado en cantidad y en calidad”, dijo.

García mencionó que presentaron la planificación al Ministerio de Salud Pública (MSP), y la cartera lo aprobó, para los próximos cinco años en términos de calidad. “Tiene que venir alguien de afuera que nos diga si estamos cumpliendo o no lo que la norma pide. Esto ha sido un proceso de 10 años de trabajo, muy largo, con miles y miles de horas de labor”, indicó el vocero de una institución con 1.200 trabajadores, que ganó el Premio Nacional de Calidad en 2019 y que está postulado para la edición 2022 del Premio Iberoamericano de Calidad.

“Para nosotros existe como una trilogía que es la calidad, las normas y la certificación de lo que vos decís que hacés y que además está aprobado por medios externos”, dijo. “Y trilogía de la calidad es un proceso voluntario, que es un camino que emprendió el Sanatorio SEMM Mautone, que no hubo ninguna presión de parte de las autoridades, ni requisito previo de que tenés que cumplir con determinadas normas. Estamos absolutamente convencidos de que ese es el camino porque nos elevan los estándares de atención”, concluyó.