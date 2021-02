Grandes comercios en Brasil acusan a MercadoLibre por competencia desleal y distorsión del mercado

"Acá, repasando la lista de nuestros nuevos amigos. ¡Pareciera que solo falta la Conmebol y están todos!", tuiteó Marcos Galperin, fundador y CEO de MercadoLibre, a mediados de 2019. En ese momento, se refirió al tendal de enemigos que supo ir ganando por la disruptiva expansión de su proyecto, desde los bancos –y su resistencia a su aterrizaje en el negocio financiero–, a Hugo Moyano, pasando por Juan Grabois, el gremio de bancarios y aquellos de la política que no dudaron en acumular facturas por su público apoyo al gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, ahora se suma que los grandes retailers de Brasil están preparando una denuncia ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), el organismo regulador de la competencia de ese país, contra MercadoLibre. Las tiendas –que, por la pandemia, concentraron mucha de su actividad en el comercio electrónico– acusan a la filial del gigante regional de distorsionar el mercado y ejercer prácticas de competencia desleal. La empresa lo niega.

La denuncia sería canalizada a través del Instituto do Desenvolvimiento do Varejo (IDV), que agrupa a los 70 principales jugadores del negocio minorista de Brasil. Entre ellas, multinacionales –Avon, Calvin Klein, Carrefour, Estée Lauder, McDonald's, Sephora, Zara–, regionales –Cencosud– y empresas brasileñas (Centauro, Dati Hering, Grupo Avenida, Kalunga, Lojas Americana, Magazine Luiza, Netshoes y Riachuelo, entre muchas otras). De hecho, un expresidente del IDV, Flavio Rocha, dueño de Riachuelo, calificó a MercadoLibre de "camelódromo", en relación a cómo se llama en Brasil a las grandes ferias de vendedores ambulantes, con mercadería no necesariamente legal. Principalmente, en la frontera con Paraguay.

Las empresas buscan que MercadoLibre exija en todos los productos que vende su marketplace brasileño una "nota fiscal", documento al que están obligados a emitir todos aquellos comerciantes que se mueven en el marco legal. Según los retailers, los vendedores brasileños que operan a través de la plataforma y no generan esa factura le dejan a MercadoLibre un ingreso por la venta hasta tres veces mayor que aquellos que la emiten. En la práctica, alegan, eso equivale a un subsidio, que le permite al gigante regional ofrecer productos más baratos (y cobrar por ellos) que aquellos vendedores que están formalizados. Por lo tanto, entienden que es una práctica de competencia desleal.

"El IDV tiene como premisa la venta minorista formal y aceptará solicitudes de sus asociados para defender el tema para su análisis por parte de su consejo", declaró el actual presidente de la entidad, Marcelo Silva, al diario económico Valor.

La acusación, que incluye que MercadoLibre habilita la venta de productos usados o sin origen claro, tiene el aval de un legislador, Ciro Nogueira, que pertenece al Partido Progresista (PP), uno de los aliados de la coalición que catapultó a Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil.

Fernando Yunes, vicepresidente senior y country manager de MercadoLibre en ese país, habló de "campaña de desinformación" y "falta de comprensión" sobre cómo opera la empresa, citó Valor. Afirmó que MercadoLibre paga todos sus impuestos en Brasil y que trabaja desde hace años para formalizar a sus vendedores. Cuando llegan al nivel de una venta por día, ejemplificó, se lo invita a crear una microempresa de manera forma. Según MercadoLibre, en 2020, 51 mil de estos usuarios pasaron a formalizar su actividad.

Con relación a la venta de productos irregulares –algo solo detectable después de una venta, por reclamos de los compradores–, la empresa señaló que intensificó la verificación de su base de proveedores.

Si bien nació hace 21 años en la Argentina, donde tiene al 50% de su personal, y opera en cerca de 20 países de América latina, Brasil es la mayor fuente de ingresos de MercadoLibre.

En nueve meses de 2020 –último dato disponible, ya que el resultado anual se difundirá en 15 días–, facturó US$ 1473,5 millones en ese país, 55,7% de los US$ 2646,16 millones que recaudó la compañía en el período. De ese monto, US$ 901,2 millones fueron por su plataforma de comercio y US$ 572,3 millones, por su unidad fintech. La facturación creció 42,6%, en dólares, contra los nueve meses iniciales de 2019.

Fuente: El Cronista - RIPE