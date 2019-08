Sepa cómo identificar fraudes en ofertas laborales

Desde que existen plataformas digitales que ayudan con la búsqueda de trabajo, el proceso de aplicar a ofertas laborales y conocer reclutadores se ha hecho más fácil. Sin embargo, este tipo de herramientas no están exentas de estafas y de personas que se quieren aprovechar de sus necesidades.

Por esa razón, si está buscando una buena oferta, pero duda de los anuncios de ensueños que ve en LinkedIn, por ejemplo, hay algunas claves para aprender a detectar avisos laborales fraudulentos.

De acuerdo con expertos en cibernética, las estafas laborales son más comunes de lo que se cree. Y es que aunque a primera vista parezcan inofensivos algunos anuncios, lo cierto es que inscribirse a una posible vacante lo puede convertir en blanco para que terceros puedan acceder a su información personal.

Es por ello que la primera recomendación, de manos de expertos, es que antes de aplicar a cualquier vacante “atractiva”, utilice el método de la duda metódica. Dude de todo, en especial si los anuncios promueven trabajos que a primera vista parezcan “sencillos” y con alta remuneración en poco tiempo.

Según Noel González, jefa de desarrollo humano de Adecco Colombia, es importante asegurarse de que la empresa que publique la vacante, tenga e informe una política de tratamiento de datos personales acorde a la legislación vigente. “Este punto es importante porque no se deben facilitar datos personales sin haberse cerciorado que es un sitio seguro”, agregó González.

La segunda recomendación tiene que ver con prestar mucha atención a esas ofertas que se valen de nombres de grandes empresas, tanto nacionales como internacionales, para ofrecer trabajos que no son muy claros. Tenga muy presente que si esa oferta comienza con: “reconocida empresa de trayectoria mundial” y cuenta con un email genérico y poca información, empiece a dudar.

“Ante este tipo de publicidad se debe acudir a los portales de empleo o a las páginas web de esas compañías para asegurarse de que efectivamente se está ofertando un nuevo puesto”, dijo González.

La tercera recomendación es que si la oferta de trabajo es para un cargo importante y viene acompañada con el valor salarial, muchas veces en dólares o en euros, empiece a sospechar, ya que una empresa seria evitará publicar este tipo de anuncios en redes sociales

Frente a este punto Alejandro Ramírez Restrepo, director operativo de RKX Consultoría Estratégica, comentó que muchas compañías que están buscando perfiles muy especializados no emplean este recurso, precisamente, porque cada aspirante debe ser evaluado y con base en eso se hablará de una escala salarial. “Es importante no caer en esta clase de publicaciones porque en ocasiones terminan exigiéndole a la persona requisitos que incluyen ingresos bancarios”, afirmó Ramírez.

La cuarta recomendación tiene que ver con las ofertas fraudulentas que le piden al aspirante un pago anticipado, ya sea para comprar tiques aéreos o pagar hotel, para que se presente a una entrevista laboral, muchas veces en un destino internacional.

Según Ramírez Restrepo, esta es una de las modalidades de estafas más frecuentes en las que caen muchos jóvenes que quieren aplicar a grandes startups que se encuentra en países como Estados Unidos, Canadá o Alemania. “Con respecto a este punto, hay que tener mucho cuidado y sentido común, porque ninguna empresa seria le va a pedir a un aspirante que realice algún tipo de pago”, agregó.

Como quinta recomendación, los expertos en head hunting aconsejan siempre denunciar todo tipo de anuncios que involucren los puntos ya mencionados, con el fin de evitar que este tipo de publicaciones sigan circulando.

LinkedIn recomienda

La red social LinkedIn también cuenta con políticas que reconocen y denuncian las publicaciones que promueven estafas laborales.

Entre sus recomendaciones se encuentra prestar atención a los correos electrónicos que son enviados por los supuestos reclutadores o empresas. Estos email, de acuerdo con esta red social, son creados por estafadores con información robada a personas o empresas. Debido a esto, siempre hay que verificar esta clase de direcciones cuando envía información.

Otra de las advertencias que hace la plataforma es sobre el supuesto servicio de asistencia técnica, el cual cuenta con una línea de pagos. Esta plataforma no cuenta con ningún tipo de asistencia y “dichos sitios web no estarían afiliados a LinkedIn. Recuerde que no cobramos por ningún servicio de atención al cliente y que en ningún caso le pediremos su contraseña ni tampoco acceder a su computadora”, afirmó la red.

Con información de La República de Colombia - RIPE