Serrat y Sabina: la vuelta de dos pájaros amigos

Después de tantos años, y con muchas demostraciones de fidelidad y oficio, Serrat y Sabina mostraron nuevamente ser dos pájaros amigos, que cada vez que regresan recuerdan y reafirman que su relación con Uruguay es tan íntima como duradera.

En una gira que los tuvo en Argentina y Paraguay, y con visitas canceladas a Chile y Bolivia, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina encandilaron al público en el Antel Arena, en un espectáculo que para los amantes de su música no tuvo desperdicio. Con recitales en 3 fechas -falta este sábado 23-, los españoles deleitaron durante 3 horas con diálogos y temas clásicos que nunca faltan en los escenarios.

Sobre las 21.10 se apagaron las luces y el público disfrutó de la presentación en una pantalla gigante que mostraba a los cantantes en caricatura cayendo en un avión sin saber en qué lugar. "¿Donde estamos?", preguntaron. "Uruguay!", grito el público, y así se dio ingreso a los artistas, que dieron inicio al show con la conocidísima Esta noche contigo.

Pablo Piñeyro

No hago otra cosa y Aves de paso fueron los primeros temas que cantaron juntos, para luego dar paso a un monólogo de Serrat. Minutos más tarde llegó el monólogo de Sabina, que llevó a otro clásico: Lo niego todo. Antes, con gracia e ironía, negó algunas cosas que se dicen sobre su vida.

El transcurso del show estuvo marcado por la complicidad, ironía y excelente humor que hay entre ambos. También se tiraron flores mutuamente, pues se confesaron que cada uno envidia el talento del otro. Ese clima se corona con una puesta en escena sorprendente, con un destacado papel de la pantalla gigante.

Y como en otras oportunidades, la emoción estuvo presente en varios momentos del show. Caprichoso el azar de Serrat y 19 dias y 500 noches mostraron ese vaivén de sentimientos. El agradecimiento al país que tantas veces los arropó estuvo presente también, en distintos pasajes. Sabina recitó la letra de esa canción que aún prepara para Uruguay, mientras que Serrat dedicó palabras a algunos amigos que ya no están, como Daniel Viglietti, Mario Benedetti o Eduardo Galeano. "Yo he milongueado con Zitarrosa. Y he desalambrado con Viglietti. Llegar aquí y no verlos me entristece, pues eso pasa con quienes murieron, pero les recuerdo, y ellos deben de ser nuestros referentes presentes", dijo Serrat antes de recibir un cálido aplauso.

Nanas de la cebolla -con recuerdo de Serrat para Alberto Cortez-, Lucia, Romance de Curro y el clásico Mediterráneo fueron puntos altos del concierto, al igual que Pirata cojo y Princesa, con un Sabina gracioso, al igual que Serrat, y muy conectado con todo.

Serrat recordó y homenajeó nuevamente a Benedetti, al cantar Una mujer desnuda, de autoría del poeta uruguayo, no sin antes marcar la importancia que para él tiene en vinculo que tuvieron. Después llegó Y sin embargo, Hoy puede ser un gran día y Nos dieron las 10 , canciones que hicieron parar al público de sus asientos.

Pasada la medianoche y después del bis ante el clamor de un Antel Arena completo, se escucharon Pequeñas cosas y Fiesta, para dar finalmente el cierre a una noche que tuvo música, recuerdos, emoción, fidelidad, humor y complicidad entre esos dos pájaros que vienen y van, y que en Uruguay siempre tienen un lugar.