Shakira habló sobre su separación y el juicio fiscal: "Es la etapa más oscura de mi vida"

Shakira se para en diferentes frentes. Mientras procesa la separación de su pareja –y padre de sus dos hijos–, Gerard Piqué, acompaña a su padre en un momento delicado de salud y se enfrenta a la justicia española que podría enviarla a la cárcel durante ocho años por evasión fiscal. Entre todo esto está a punto de sacar su primer disco desde 2017: "En este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz", dice.

La cantante colombiana concedió una entrevista a la revista Elle en la que habló por primera vez de su separación. A principios de junio la cantante y el futbolista del Barcelona confirmaron el final de su relación en un comunicado y desde entonces la familia ha convivido con los paparazzi a cada paso y los rumores de una infidelidad por parte del español.



"Es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Mmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta", declaró.

Shakira explicó que no es fácil transitar este periodo e intentar ocultar los rumores y noticias falsas de hijos. "Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento".

La cantante también explicó que durante toda su vida ha estado en relaciones y siempre pensó que ese era "el estado ideal para una persona". "A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida".







La pareja ahora debe establecer un régimen de tenencia compartida de sus hijos: Sasha (7) y Milán (9). Un tema que también ha estado en la prensa desde su separación y la cantante ha pedido que se permita que se maneje en privado. "Muchos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas y, más importante aún, de nuestros hijos, cuando ni siquiera casi nada de lo que se dice es remotamente cierto. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado":

Consultada sobre su última canción, Te felicito –una colaboración con Rauw Alejandro– que tomó otro tono después de su separación, la cantante fue contundente en su respuesta: "Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago".

"Me persiguieron con los ojos puestos en el premio"

El gobierno español la acusa de fraude fiscal, pero la cantante lo niega. La causa sostiene que Shakira era residente fiscal en España desde 2011 hasta 2014, una definición que implica que habría pasado más de 183 días en el país al año. La artista decidió no pactar con la fiscalía y embarcarse en un juicio, porque para ella "es una cuestión de principios".

"Estas son acusaciones falsas", comenzó. "En primer lugar, no pasé 183 días al año en absoluto. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo. En segundo lugar, pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada. Y, de hecho, me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, PricewaterhouseCoopers, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día", agregó.

Leé también La fiscalía española pide 8 años de cárcel para Shakira por evasión de impuestos

Shakira conoció a Piqué en la antesala del Mundial de Sudáfrica 2010 e hicieron pública su relación en 2011. La cantante asegura que desde entonces el fisco la puso en la mira. "Mientras Gerard y yo salíamos, yo estaba de gira mundial. Estuve más de 240 días fuera de España, por lo que no había manera de calificarme como residente. Las autoridades fiscales vieron que estaba saliendo con un ciudadano español y empezaron a salivar. Está claro que querían ir tras ese dinero sin importar cómo. Incluso durante los siguientes años estuve viajando por el mundo, trabajando sin parar mientras estaba embarazada o con Milan cuando era bebé, cuando aún estaba cicatrizando mi cesárea. Sabían que no estuve en España el tiempo requerido, que España no era mi lugar de trabajo ni mi fuente de ingresos, pero aun así me persiguieron, con los ojos puestos en el premio".

La red de contención

"Cada vez que la vida te pone a prueba, creo que siempre encuentras una mano amiga a la que agarrarte mientras lloras", señaló la artista. Una "red de seguridad" que forman familiares y amigos

"Si has hecho las cosas bien, encontrarás esa mano amiga. La amistad, dicen, es la forma más pura de amor, y quizás la más duradera. Ha sido increíble encontrar el apoyo de tantos colegas, no solo amigos sino también colegas, personas que me han estado ayudando constantemente", comentó la cantante barranquillera durante la entrevista.

Shakira contó que se encontró con el apoyo y el acompañamiento de colegas de la industria musical como Will.i.am, Chris Martin, Juan Luis Guerra o Alejandro Sanz.

"Siento que es suficiente. Por ahora. Sí. Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa", concluyó.