Mirá cómo está quedando el nuevo shopping sobre avenida Italia, que inaugura en noviembre su primera etapa

"La forma de poner el hombro es seguir para adelante", dijo el director del Estudio Lecueder, Carlos Lecueder, este martes en la explanada de Plaza Italia, luego de una recorrida de avance de obra por el que, apunta el desarrollador inmobiliario, será el primer shopping de usos comerciales múltiples de Uruguay. Se refería a la decisión de no paralizar por la pandemia la obra, que demanda una inversión de unos US$ 40 millones. Lecueder anunció que la primera etapa de Plaza Italia se abrirá al público en noviembre. Esto implica la apertura de un Disco Fresh Market, el Farmashop más amplio del país, y un restaurante de La Pasiva sobre avenida Italia. También en ese primer nivel,se inaugurará un local de Mosca y otros de redes de cobranzas y financieras.

Estudio Lecueder

La segunda etapa, con inauguración proyectada para mediados del año que viene, consta de 30 locales de outlets en la planta superior, y un Sodimac de 11.000 metros cuadrados en el subsuelo, con "la rampa más grande de Uruguay", destacó Lecueder, para que los clientes entren con sus vehículos a buscar material de construcción. Además sobre avenida Italia, a un costado de la explanada de ingreso, habrá un restaurante de McDonald´s. En total serán 60 locales comerciales, incluyendo servicios y gastronomía.

Rampa para vehículos en subsuelo destinado a tienda Sodimac

Lecueder señaló que ya están confirmados el 30% de los locales de outlets, pero se excusó de brindar nombres de las marcas. Señaló que se trata de marcas internacionales ya presentes en Uruguay. Está previsto que estos locales se entreguen también en noviembre para que, luego, los comerciantes puedan adecuarlos.

Planta dedicada a outlets

En tanto Martín Gómez Platero, cuyo estudio está a cargo del proyecto, resumió los números: son 55 mil metros cuadrados construidos, con 25.000 metros cuadrados comerciales, y más de 650 lugares de parkings. "Los tres niveles lo hacen bastante singular como centro comercial. Va a ser algo muy distinto a lo que hay en plaza", señaló. Gómez Platero se encargó del diseño, proyecto, dirección y gerenciamiento.

Outlets, gastronomía y próxima torre de oficinas

Lecueder explicó que va a ser un shopping "fácil de recorrer, sin vueltas, sin complicaciones". Los locales de outlets son en promedio el doble de los de un shopping común.

"Los outlets tienen que dar la posibilidad de que la gente busque y revuelva. Eso se da solamente con un buen tamaño. Los locales chicos tienen 80 metros cuadrados, cuando en Montevideo Shopping o Tres Cruces los locales chicos tienen 40 metros cuadrados",

Espacio donde se ubicará el Disco Fresh Market

Con un ventanal sobre Avenida Italia, se construirá en ese nivel además una plaza de comidas ("a pedido del público", específicó Lecueder al señalar que surgió por parte de observaciones de potenciales consumidores), y se contará con una cafetería que tendrá una terraza para disponer mesas en el exterior.

Lecueder también mostró el trabajo en los cimientos de una futura torre de oficinas, que se levantará al costado del centro comercial, y que ya estaba previsto en el proyecto original, y se suma a dos torres de vivienda. Se está definiendo además la posibilidad de una zona de entretenimientos.

Lecueder aseguró que el nuevo centro comercial no compite con los cercanos Portones y Montevideo Shopping, y que incluso puede atraer a consumidores de otros barrios distantes dada su propuesta."No compite porque es atípico. El que busca outlet va a venir acá, el que busca shopping normal va a ir allá. Si fuera un shopping normal sí pelearía. Pero Sodimac no está en los otros dos shoppings, Disco tampoco, y no hay una farmacia tan grande como la que va a haber acá", argumentó.

El empresario reconoció que se trató del desarrollo de su estudio que registró más modificaciones en cuanto a la propuesta comercial. "Empezó siendo un outlet entero. Por 2015 muchos comerciantes de outlets dudaron y ahí dudamos nosotros también. Después fue Disco y Sodimac solamente, y luego el proyecto se definió como Disco-Sodimac-Outlets más plaza de comidas. El plazo de obra fue grande. En un momento tuvimos que enlentecer por los permisos de la Intendencia (para el piso de los outlets). La empresa constructora (Berkes) trabajo muy bien; el tema comercial fue el que fue cambiando", explicó.

El Estudio Lecueder desarrolló y administra Montevideo Shopping, Portones, Tres Cruces, Nuevo Centro y centros en Salto, Paysandú, Mercedes y Colonia.