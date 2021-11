Showmatch tuvo su rating más bajo del año y anticipa su final

Durante años, Marcelo Tinelli lideró las mediciones de rating tanto en Argentina como en Uruguay con las distintas versiones, segmentos y certámenes de Showmatch. Pero este 2021 los resultados del ciclo no fueron los mismos. El año estuvo marcado por mediciones de rating bajas, sobre todo en su país de origen, donde este año llegó a marcas como su piso de rating más bajo de su historia (2,7 puntos) en setiembre, y el promedio más bajo del año, al que llegó este lunes.

Según los datos de la consultora Kantar Ibope Media, Showmatch tuvo este lunes un promedio de 6,1 puntos, superado con amplitud por el estreno de una nueva temporada de MasterChef Celebrity y el final de la edición argentina de Bake Off. Luego también superado por el late night show No es tan tarde, ambos emitidos por el canal Telefe.

Luego de sus primeros programas, el ciclo fue bajando posiciones en los ratings, hasta llegar a su situación actual, que puede repercutir en el final del programa. Según el programa Intrusos, el ciclo actual de Showmatch y el certamen La academia, terminarán antes de lo previsto, en un contexto además de movimientos reiterados de horario y una emisión cada vez más tardía.

Este martes, en el programa de espectáculos se informó que Tinelli puede terminar su temporada 2021 la próxima semana, el jueves 18 o viernes 19, ante estos resultados adversos, y en medio de las negociaciones para su regreso en 2022 con su actual emisora, Canal 13.

Según el diario argentino Página 12, las negociaciones serán decisivas en la continuidad del programa. Tinelli y su productora, La Flia, pretenden seguir hasta la fecha original, mientras que el canal pretende un final anticipado, o una continuidad con un menor presupuesto, dado el escaso impacto de audiencia del ciclo.

Según Intrusos, el canal confirmó de forma extraoficial que el ciclo terminará antes, aunque aún no se conoce la fecha exacta de la despedida, que originalmente estaba prevista para comienzos de diciembre, y tampoco está claro como concluirá el certamen, en el que quedan actualmente diez parejas en competencia. En el programa del lunes, Tinelli optó por no contar como seguiría la competencia, aunque este martes no hizo referencia a ningún cambio de modalidad.

Como dilema de fondo aparece el regreso de Tinelli a la pantalla en 2022, en el que no habrá ni Cantando, ni Bailando, sino que se buscará una reestructura más profunda, aunque siempre ligada al entretenimiento.