“Si hubiera más educación financiera, ahorraríamos mucho más en pesos”

La adolescente de ojos inquietos preguntó: “¿Qué es el bitcoin?”. La pregunta tras la charla en un centro educativo de Casavalle le despierta una amplia sonrisa a la economista Bárbara Mainzer, quien para sus adentros exclama un ¡hurra!, porque lo siente como una ratificación de que su prédica de la educación financiera no es un grito en el desierto, y porque no hay sector de la sociedad que deba permanecer ajeno. Aun en los contextos más desfavorecidos –la conferencista ha dado talleres de educación financiera a chicos de Anima, Liceo Jubilar, Los Pinos e Impulso, entre otros–, el tema genera interés, por lo cual guarda la esperanza de que la ola se expanda y, entonces, la sociedad tenga una mejor performance en términos económicos. Que a cada uno le vaya mejor es la manera de que a todos nos vaya bien, dice Mainzer. Y a su vez considera que una buena formación en temas financieros nos permitiría entender, por ejemplo, lo urgente, necesaria y justo que es la reforma de la Seguridad Social. Sobre este punto no se guarda nada y sostiene que “si la gente lo entendiera, los políticos no tendrían la oportunidad de hacer demagogia”. “Vamos a decirlo claro: lo que están haciendo es asignar crecientes recursos a la población mayor, la que vota, en detrimento de los jóvenes y niños, que no votan. La pobreza afecta a más de 90 mil niños, 12 veces más que a los adultos”, concluye la entrevistada.

¿Cómo estamos con relación a la educación financiera en Uruguay?

Los niveles de educación financiera son muy bajos en Uruguay y son muy bajos en todo el mundo; y la verdad es que tomamos decisiones financieras todos los días de la vida, con cada vez más desafíos financieros, cada vez es más importante conocer estos temas, y no nos preparan para tomarlas. Vayan un par de ejemplos: si hubiera mayores niveles de educación financiera, no tendríamos un millón de uruguayos que han estado en el clearing de informes en los últimos 10 años, no llegaríamos a la situación donde uno de cada tres créditos al consumo son para pagar otro crédito. Seguramente tampoco tendríamos esta discusión con los ahorristas del Banco Hipotecario por la UI y la UR, tendríamos más personas ahorrando en pesos o mejor dicho en UI, y menos en dólares. Y las personas aprenderían a proteger sus ingresos de la inflación. Tampoco tendríamos a tantas personas estafadas, y sería mucho más fácil procesar la reforma de la seguridad social.

Pero esto no es una carencia exclusiva de Uruguay, ¿correcto?

No, pero los países aprenden y avanzan. En Estados Unidos luego de la crisis del 2008, se creó una comisión de educación financiera y cada vez más estados están adoptando esta temática en los planes de estudio. En el mundo hay cada vez más países que lo están haciendo. Las sociedades más educadas financieramente ahorran más. Hay enormes beneficios a nivel individual y también hay beneficios a nivel macro.

Por eso usted cree que un paso imprescindible es incluir estas pautas en la educación formal.

Sí, porque ¿dónde aprendemos hoy de estos temas? Con el ejemplo, en la familia, en la historia que vivimos. Y muchas veces nuestras familias también cometen errores. Pero, además, hay muchos temas que no existían antes. Nuestros abuelos no tenían problema con el sobreendeudamiento porque no tenían deuda disponible. Tampoco tenían que preocuparse por su jubilación: el mundo era joven, había muchos activos por cada pasivo y el sistema de seguridad social tenía financiamiento adecuado. Tener que prepararnos para conseguir un ingreso suplementario cuando seamos mayores es algo nuevo también. Y vital.

¿Hay una edad clave para incorporar estos conocimientos?

Hay una respuesta simple: ¡a todas las edades! A los niños de 2 años ya se les puede enseñar contando moneditas. Cuando sobra una moneda, que la guarden o que vayan a comprar algo y entiendan. Con unos añitos más, se les da unos pesos y pueden entender para qué les alcanza y para qué no. A diferentes edades hay distintas responsabilidades que ya pueden ir adquiriendo. Por otro lado, muchas veces sucede que personas mayores van a cobrar la jubilación y no tienen nada porque ayudaron a familiares, extendieron crédito y no lo entendieron. Cuando se analiza por qué las personas toman determinadas decisiones en la adultez, se encuentra que tiene mucho que ver con lo que aprendieron a determinadas edades, sobre todo, entre los 16 y los 24 años. Es una etapa en la que están por entrar al mercado laboral o por decidir qué quieren estudiar, tienen toda la vida por delante, y las decisiones que se toman a edades tempranas tienen muchas consecuencias.

Usted está convencida de que sería fácil incorporar esta materia en el sistema formal

Los temas de finanzas les interesan y preocupan a los jóvenes. La causa número uno de deserción estudiantil es que piensan que lo que aprenden no les sirve. ¡Y esto les sirve y les interesa! He dado talleres de educación financiera a chicos de Anima, Liceo Jubilar, Los Pinos, Impulso. Impresiona el interés que hay por estos temas. Me hacen tantas preguntas, ¡hasta me preguntan por bitcoin! Además, la transformación educativa busca que se evalúe por competencias, y esta es una competencia muy importante.

Usted insiste con el concepto de hábitos financieros saludables fomentados desde el liceo

Generar hábitos financieros saludables desde edades tempranas es lo que les permitirá tener más oportunidades y más opciones. Cuanto antes comiencen, más podrán practicar y adquirir el hábito y una cultura de ahorro y toma de decisiones informada y responsable. ¿Sabés lo que es educación financiera para mi? Es tomar decisiones informadas. Defender el salario de uno, sin importar cuánto sea. Prepararse en forma adecuada para que, cuando venga, la próxima crisis no nos agarre tan mal parados como la del covid.

Para ir a ejemplos conocidos, ¿confía en que, en el futuro, evitar hasta donde sea posible la famosa “calesita”de tomar créditos caros para “tapar agujeros” será finalmente una lección aprendida?

Siempre habrá gente que no podrá hacer frente a sus deudas ¡Pero un millón de uruguayos es mucho! Cuando uno se educa financieramente, toma decisiones más informadas a la hora de endeudarse, lo hace con mayor conciencia. Probablemente tome menos deuda , pero además va a entender cuál es la tasa de interés que paga, estimar el costo… Todos conocemos personas que están preocupadas por deudas, o que no saben bien qué crédito tomar, cómo hacer un presupuesto, cómo ahorrar o planificar para los objetivos financieros más importantes. En la medida en que estos temas se manejen mejor, se duerme más tranquilo. Es muy angustiante tomar decisiones sin entender las consecuencias a las que puede enfrentarse.

Diego Battiste

Mainzer se ha especializado en dar formación financiera

¿Cuánto sigue influyendo nuestra “cabeza dolarizada”?

Si tuviéramos mayores niveles de educación financiera, ahorraríamos mucho más en pesos. ¿Sabés qué? Nuestros abuelos y padres tienen en la memoria colectiva la crisis del 82 y la del 2002. Para ellos el dólar es sinónimo de refugio; sin embargo en los últimos 20 años tener dólares hizo que perdiera poder adquisitivo, lo cual no hubiera sucedido con ahorros en pesos o en UI. Con mayores niveles de educación financiera, no tendríamos 80% de los depósitos en dólares.

Poniendo foco en la seguridad social, usted decía que con más formación financiera entenderíamos mejor los cambios que se proponen.

La seguridad social es un ejemplo claro de cómo algo tan fácil de entender no es bien comprendido. Una de las cosas que hay que hacer es aumentar la edad de retiro. Cuando Otto von Bismark creó los sistemas de pensiones, sobre finales del siglo xix, inicialmente fijó la edad de retiro en 70 años –lo cual en ese entonces era un disparate porque la esperanza de vida era mucho menor que la edad de retiro–. En Uruguay, incialmente, en 1925, fijamos la edad de retiro en 60 años. La esperanza de vida aumentó significativamente, tenemos cada vez más pasivos por cada activo, y la edad continúa en 60. Si no aumentamos la edad de retiro, el peso que deba mantener la población activa va a ser cada vez mayor. De hecho, hoy el peso es tan grande que la mayoría del gasto social va hacia los mayores, en detrimento de otros, como niños y jóvenes, que son el futuro del país, donde la pobreza es 10 veces mayor que en los adultos. No solo vivimos más, estudios muestran que a los 50, 60, 70 aún tenemos vigor físico y estamos en la plenitud de nuestras capacidades intelectuales. Combinamos vitalidad con experiencia, y para muchos son años tremendamente productivos. Por supuesto que no es el caso de todas las personas y hay ocupaciones que requieren que los individuos se jubilen antes, pero esto está contemplado en el sistema.

Parece existir un consenso entre los técnicos en qué es lo que hay que hacer. La pregunta es por qué se discute tanto aún.

La necesidad de aumentar la edad de retiro es clara: cuando las cosas cambian, es lógico que el sistema deba cambiar, adaptarse. Además, es lo que pasa en todo el mundo. Pero acá lo seguimos debatiendo acérrimamente. No son medidas simpáticas, pero son necesarias y entendibles. Si la gente lo entendiera, los políticos no tendrían la oportunidad de hacer demagogia. Vamos a decirlo claro: lo que están haciendo es asignar crecientes recursos a la población mayor, que vota, en detrimento de los jóvenes y niños, que no votan. La pobreza afecta a más de 90 mil niños, 12 veces más que a los adultos. l