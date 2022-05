"Si pasa algo en una casa, ¿quién tiene la responsabilidad?": el reclamo de la madre tras el 1° de mayo

Con respuestas demoradas de parte de la central sindical y la muerte de su hija de 23 años a cuestas, Andrea Colombo optó como último recurso por subirse al estrado sobre Libertador durante el acto del 1° de mayo. Fuera de guión y ante la visible incomodidad de los organizadores, la mujer denunció el caso de la primera muerte por accidente laboral del año, acontecido el 7 de enero en las inmediaciones del parque eólico Palomas, en Salto.

Su hija Martina pidió entonces para ir al baño –que queda en una subestación apartada del complejo–, subió a la camioneta y, al tomar un camino vecinal, volcó con consecuencias fatales. "Yo pregunto a toda esta gente, ¿a quién se le murió un hijo por trabajar? A mí. Las condiciones laborales no eran las que correspondían. De eso tenemos que hablar, de eso nos tenemos que cubrir. Una nena de 23 años a tres materias de recibirse de ingeniera", exclamó Colombo ante los manifestantes.

"Es un tema de respaldo a lo que nos vamos a enfrentar, porque evidentemente hubo irregularidades y con la empresa vamos a ir a un juicio, seguro, mínimamente para aclarar lo que realmente pasó", afirmó en diálogo con El Observador. Colombo recalcó que ante varias consultas a los ámbitos de la central sindical, "la respuesta fue lenta y por eso pasó lo que pasó" el domingo.

"Estoy en un proceso de aclaración de lo que realmente pasó con mi hija, porque no lo voy a dejar así. Sé que no es la responsabilidad del PIT-CNT lo que pasó, pero sé que ellos saben lo que deben tener los trabajadores en cualquier área. Entonces, son los más idóneos", sostuvo. Sobre las respuestas de parte de la central, indicó: "Fue lento, primero porque había elecciones, después había la otra, y los tiempos del otro son los tiempos del otro".

"Yo lo único que quiero ahora es difusión de lo que pasó y enfrentarnos a la empresa. Si se puede generar un precedente para que el nuevo trabajador que venga tenga arregladas algunas cositas que no estaban bien, mejor", planteó y agregó que "para ver las irregularidades están los expertos".

"Ellos saben que si pasa algo dentro de su área, es como si pasara algo dentro de una casa. ¿Quién tiene la responsabilidad? La familia que vive en esa casa. La empresa sabe hasta dónde tiene responsabilidad. No puede pasar una muerte y quedar porque sí. Claro, cuando no es la mía. Pero no para mí, que soy su madre", reclamó.

El especialista en derecho laboral, Juan Raso Delgue, había expresado a El Observador que en principio el caso se asemeja a "un común accidente de trabajo". "Aunque no fue en la realización de una tarea laboral, fue – como indica la ley– en 'ocasión del trabajo'. En principio, parecería por lo que leo que fue un accidente de auto como puede sucederle a cualquiera que maneja un vehículo", sostuvo. En base a los elementos que hoy hay sobre la mesa, opinó que no pareciera haber negligencia de parte de la empresa, aunque habrá que aguardar a la investigación.

El de Martina Colombo fue uno de los 14 fallecimientos en ámbitos laborales en lo que va del año. El Banco de Seguros del Estado está buscando constatar que haya sido por accidente laboral, de modo de determinar la indemnización correspondiente.

"Yo soy la madre y no puedo ser objetiva. Pero mi hija en 23 años hizo lo que muchos no hacen en 90. No era una estudiante normal y por eso en la UTEC se le va a poner una placa", dijo Colombo. Su hija Martina fue la primera mujer en Uruguay en vincularse laboralmente al mantenimiento de palas de aerogeneradores en un parque eólico.