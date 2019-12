Seguí en vivo el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana

Los equipos uruguayos conocen este martes a sus rivales para las competiciones internacionales de 2019.

El sorteo se disputa en Luque, en la sede de la Conmebol, y arrancará con la Copa Sudamericana.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo uso de su palabra felicitando especialmente a Independiente del Valle por haber conquistado la Copa Sudamericana 2019 y también a Paraguay y Asunción por haber organizado la primera final única en la historia del certamen. También hizo un especial reconocimiento a la hinchada de Colón, perdedor en la final e incluso puso en el micrófono el audio con la actuación de Los Palmeras en la previa de aquella final.

Liverpool, Plaza Colonia, River Plate y Fénix son los equipos uruguayos que disputarán la competencia.

El director de competencias de la Conmebol, Fred Nantes, y el golero de Independiente del Valle Jorge Pinos y Grazielle Pinheiros Nascimento, jugadora de Corinthians, fueron los encargados de sacar las bolillas para la Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana

Coquimbo Unido (Chile)-Aragua-Venezuela

Bolivia 4-Vasco da Gama (Brasil)

Bolivia 2-Emelec (Ecuador)

Plaza Colonia-Zamora (Venezuela)

Bolivia 1-Melgar (Perú)

River Plate (Uruguay)-Atlético Grau (Perú)

Unión-Atlético Mineiro (Brasil)

Nacional (Paraguay)-Bahía (Brasil)

Fénix (Uruguay)-El Nacional (Ecuador)

Huracán (Argentina)-Atlético Nacional (Colombia)

Sol de América (Paraguay)-Goiás (Brasil)

Sportivo Luqueño (Paraguay)-Mineros de Guayana (Venezuela)

Vélez Sarsfield (Argentina)-Aucas (Ecuador)

Bolivia 3-Millonarios (Colombia)

Lanús (Argentina)-Universidad Católica (Ecuador)

River Plate (Paraguay)-Deportivo Cali (Colombia)

Argentinos Juniors (Argentina)-Sport Huancayo (Perú)

Unión La Calera (Chile)-Fluminense (Brasil)

Huachipato (Chile)-Deportivo Pasto (Colombia)

Audax Italiano (Chile)-Real Garcilaso (Perú)

Independiente (Argentina)-Fortaleza (Brasil)

Liverpool (Uruguay)-Llaneros de Guanare (Venezuela)

El 29 de este mesea se conocerán quiénes son los clasificados de Bolivia a la Copa Sudamericana.

Fénix fue el menos beneficiado por el sorteo ya que deberá jugar en la altura de Quito contra El Nacional.

Plaza lo hará ante Zamora de Venezuela, campeón del torneo de su país en cuatro de las últimas siete ediciones, (la última en 2018). Se clasificó a esta Copa tras conquistar este año la Copa Venezuela en la que venció el pasado 27 de noviembre a Monagas 1-0 de local tras perder en la ida 3-2 de visitante.

Más premios en la Libertadores

Domínguez anunció, antes de los sorteos, el incremento de premios para la Copa Libertadores 2020 a partir de los cuartos de final. Las primeras rondas, que son las que le importan a los equipos uruguayos, no recibieron incremento alguno. Además, el campeón se llevará nuevamente el 25% de la recaudación de la final.

Así serán los premios de la Libertadores 2020

Primera fase, US$ 350.000

Segunda fase, US$ 500.000

Tercera fase, US$ 550.000

Fase de grupos, US$ 1.000.000 por partido de local

Octavos de final, US$ 1.050.000

Cuartos de final, US$ 1.500.000 (en 2019 fueron US$ 1.200.000)

Semifinales, US$ 2.000.000 (en 2019 fueron US$ 1.750.000)

Vicecampeón, US$ 6.000.000

Campeón, US$ 15.000.000 (en 2019 fueron US$ 12.000.000)

Para el sorteo de la Copa fue invitado al estrado el argentino Juan Román Riquelme al que se le entregó una réplica de la Libertadores. "Estoy muy contento de estar acá, representando ahora a mi club desde otro lugar. La Copa Libertadores es el torneo más lindo que me tocó jugar y me tocó ganarla varias veces", dijo el exjugador de Boca Juniors.

También fue el encargado de sacar las bolillas el argentino Nery Pumpido, campeón de la Copa como jugador con River Plate en 1986 y como entrenador con Olimpia en 2002.

Primera fase

Bolivia 4-Guaraní (Paraguay)

Carabobo (Venezuela)-Universitario (Perú)