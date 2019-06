Federico Valverde dijo que subestimar a Perú "sería una falta de respeto"

Federico Valverde y Giovanni hablaron este jueves en conferencia de prensa en Salvador de Bahía, 48 horas antes del partido contra Perú por cuartos de final de la Copa América.

Lo que dijo Valverde

"Estoy con muchas ganas, preparado como todos, cada jugador sabe que tiene que estar mentalizado como para jugar, descansar bien, después lo que haga el Maestro es decisión de él. Lo que pase en el Madrid lo veo con buenos ojos, el míster me habló muchas cosas positivas que me motivaron para esta Copa".

"(Subestimar a Perú) sería faltarle el respeto a compañeros, a los jugadores de Perú, a un país. Hay que jugar los partidos, hay que plantearlos, jugarlos, todas las selecciones tienen su potencial y no pensar en Perú sería faltar el respeto. Estamos mentalizados y si pasamos sería espectacular".

"Sabemos la clase de jugadores de Perú, son fuertes, buen juego aéreo, son estrellas a nivel mundial y siempre hay que estar preparados".

"Mas o menos cada jugador sabe lo que tiene que hacer, lo que trabajamos, por más que hay 11 titulares, todos nos sentimos fuertes, el grupo se abre a todos, hoy me toca jugar pero también fui suplente y compañeros del medio me aconsejaron y aprendí mucho con ellos".

"Uno siempre tiene que apuntar a lo mejor, a lo más alto. Pasé por determinados problemas que otros no o peores y traté de ponerme un objetivo que era jugar en la selección y compartir vestuario con algunos jugadores de los que hoy están y luego disfrutarlo al máximo con la familia y seguir aprendiendo con los compañeros que sigan apareciendo, abrirle las puertas a los más jóvenes y ser un ejemplo para muchos niños, es lo más lindo".

"Hay veces que cuando te tocan jugar partidos bravos, se pasa mucha ansiedad y están los jugadores experimentados que se acercan para ayudarte, para hacerte abrir los ojos, que disfrutes, estás viviendo con mucha responsabilidad pero son momentos que te quedan para toda la vida".

"Me tocó quedar afuera del Mundial y ahora veo la misma unión, trabajo y humildad de todos. Quedar entre las mejores selecciones te puede agrandar, pero yo que estuve afuera los veo con los mismos objetivos y humildad. Ellos nos marcaron cosas que en el Mundial que van a quedar para siempre".

"Tengo redes y miro, se corrían muchas comentarios y rumores de que no iba a haber marca (antes del partido contra Chile), pero trabajamos los días anteriores y nos mentalizamos que había que marcar más de lo habitual. Rodri en la Juve y a mi en Madrid nos pasa que hay compañeros que hacen mejor esa tarea, fue un desafío, nos hablamos en la cancha, nos apoyamos, compartimos habitación y tenemos una confianza que podemos decirnos cualquier cosa que lo vamos a tomar bien".

"Es bonito que en Brasil hablen bien de la selección, de los compañeros. Edi (Cavani) tiene actitudes que no las tiene cualquier ser humano. Como futbolista sabemos lo que es, como persona para los jóvenes, ademas de ser una estrella y admirarlo adentro de la cancha, puede ser un hermano mayor o un padre que siempre te aconseja. Yo trato de dejarle su espacio, de respetarlo porque es jugador de élite y esa niñez o inmadurez que tengo capaz que le molesta y por eso le doy su espacio".

Lo que dijo Giovanni González

"Uno trabaja para que le pasen estas cosas. Me tocó jugar por la lesión de un compañero y eso no está bueno, pero me vengo sintiendo muy bien, mas suelto en el último partido. Con los entrenamientos y partidos uno mejora y crece".

"Hay jugadores clase A a nivel mundial, que juegan en las mejores ligas y estar ahí compitiendo contra ellos es muy lindo, le dan a uno una visión de como está, también sirve para crecer, sabemos que no es lo mismo el fútbol uruguayo que el internacional y de selecciones. En el último partido me sentí bien, por ahí no tuve tanto trabajo en el mano a mano, pero estuve seguro, más fuerte y con mayor confianza".

"Estoy agradecido de estar acá, llegué y me hicieron sentir uno mas. Es lo lindo de este grupo, es un equipo muy unido, hace sentir a uno como si hiciera años que está acá. También me pasó en Peñarol, soy un agradecido de compartir con todos ellos, grandes futbolistas pero mejores personas, siempre aconsejando para que uno tenga confianza".

"Si bien no tengo redes sociales y estoy por afuera de eso, sé que se habla mucho (de su transferencia) pero trato de enfocarme en la selección y después tendré tiempo de resolver mi futuro. No hay cosa más linda que estar acá y si uno hace bien las cosas acá se va a cotizar más".

"Pensar que hacía unos meses yo lo veía (a Cavani) por la tele jugando la Champions o en la selección, también con Luis, todos son grandes figuras. Pero lo más lindo de todo es llegar y ver la persona, porque el futbolista todo el mundo lo sabe, lo más admirable es la calidad humana, el carisma que tiene con la gente, uno de afuera piensa 'éste con el nivel que está capaz que es arrogante' y todo lo contrario. Sabe que con un simple gesto hace feliz a un niño y es admirable".

"Esperamos un Perú aguerrido porque después de la derrota dura contra Brasil logró clasificar y eso le hace tener otra oportunidad y van a salir a dar pelea. Tiene juego por las bandas, son veloces y un goleador de área como Guerrero, tomaremos las precauciones".