Silva dijo que el sindicato se niega a informar cuáles escuelas abrirán durante el paro de mañana

El presidente del Codicen, Robert Silva, criticó que "falta disposición" para asegurar la alimentación escolar a alumnos este miércoles, por el paro general convocado por el PIT–CNT. Agregó que la Dirección General de la Educación Inicial y Primaria está en busca de una "solución" pero pidió a la FUM–TEP (el sindicato de maestros) que le informe cuáles serán los centros que no abrirán.

"Falta la disposición, si nosotros no sabemos las escuelas que no abren, porque algunas pueden no haber abierto la anterior (en referencia al paro del 18 de agosto de 2021) pero abren en esta. El sindicato se niega a decirnos quién va a abrir y quién no va a abrir", lamentó el jerarca en rueda de prensa este martes.

Sumó que, "en consulta con los respectivos centros educativos, la exhortación (es) a que mañana todos los que puedan tener presencialidad en la educación pública de este país, la aprovechen y la tengan". "Me consta que están trabajando para mañana dar una solución, para que mañana la mayor cantidad de niños posible pueda almorzar y no les falte la comida", añadió.

La apertura de las escuelas este miércoles quedará sujeta a los docentes que decidan adherirse a la medida, que es opcional.

Silva apuntó contra el gremio docente y dijo: "Le solicitamos una guardia gremial. Tuvimos diálogo, flexibilizamos nuestra posición, solicitamos una guardia gremial mínima que nos permita abrir la escuela y damos un menú de emergencia… No tuvimos respuesta positiva a eso tampoco; es más, a la última bipartita no fueron (…) Nosotros (la situación) la pusimos sobre la mesa en marzo de este año, porque esto viene pasando desde siempre y había un silencio total".

Añadió: "Nosotros queremos decir que nos preocupa muchísimo la situación de paro porque afecta, en primer lugar, lo académico. Hemos tenido un año con muchísimas dificultades, ausencia de presencialidad por muchos días –meses–. Entonces un día menos de clases es un día menos de futuro y de aprendizaje para nuestros estudiantes. Yo de todas maneras les quiero decir a las familias uruguayas que mañana los centros educativos donde podamos, donde los docentes (asistan), que la mayoría asisten, van a estar abiertos".

El paro de las actividades por 24 horas incluirá a la Federación Uruguaya de Magisterio y trabajadores de Primaria, al sindicato de trabajadores de la enseñanza privada (Sintep), los docentes universitarios (ADUR) y los funcionarios de la Universidad del Trabajo adheridos al gremio (Afutu).

En ese sentido, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que también se suma a la paralización, elevó el reclamo del PIT–CNT para que "los más infelices sean los más privilegiados" e instó a participar en busca de soluciones con un reclamo en concreto: "Nos movilizamos porque el gobierno lleva adelante una reforma educativa de espaldas a docentes y estudiantes".