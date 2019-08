Silva respondió a ministra Muñoz: "No subestimen más a los uruguayos”

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva participó este domingo en Malvín Norte de la inauguración de una seda de la lista 600 que encabeza su compañero de fórmula Ernesto Talvi.

En una parte de su alocución Silva salió al cruce de las declaraciones realizadas por la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz en una entrevista publicada este domingo por el diario El País.

Entre otros puntos, la ministra dijo que si en las próximas elecciones gana alguno de las candidatos de la oposición “el pueblo va a perder todo lo que ganó” en los últimos 15 años. Muñoz también se refirió a la situación de la educación y dijo que cuando gobernaron blancos y colorados “nunca se preocuparon porque la educación media fuera “obligatoria” y “para todos”.

El candidato colorado argumentó que sostener que antes de la llegada del Frente Amplio “no se hizo nada” por la educación media del Uruguay “es desconocimiento e ignorancia total o lisa y llanamente mentira y falsedad”.

“Me causó alegría ver a la ministra de Educación y Cultura decir lo que dijo hoy. Me causó alegría porque ese es el país que no queremos y el que vamos a cambiar. No queremos el país de la falsedad, no queremos el país de la división permanente entre buenos y malos. Y tampoco queremos el país del miedo. No subestimen más a los uruguayos”, afirmó Silva.