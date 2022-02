Silveira logró un “excelente remate” del Corriedale de La Carolina

Silveira Negocios Rurales realizó un nuevo remate anual de ovinos Corriedale de la cabaña La Carolina, de Payssé, y vendió el 100% de los vientres y el 97% de los borregos.

Desde la firma indicaron que este fue “un excelente remate, con un buen marco de público y clientes que operaron por SilveiraTV desde distintas partes del país”.

Las borregas se colocaron a un valor promedio de US$ 135, con máximo de US$ 150; mientras que los borregos se valorizaron, en promedio, a US$ 390, en este caso, el valor máximo fue de US$ 720.

Resultados del remate.

Esta fue la edición Nº 41 del remate de esta cabaña.

Tras la actividad, representantes del escritorio y de la familia Payssé se mostraron muy conformes con los resultados obtenidos y anunciaron que ya están preparando el remate del próximo año.

Los ejemplares se vendieron para clientes que están en Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú, Treinta y Tres, Rivera y Florida.

Compradores operaron desde diferentes puntos del país por SilveiraTV.