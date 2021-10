Sindicato de la salud privada hará paro nacional con movilización frente al MSP el 28 de octubre

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) convocará a un paro con movilización que será a nivel nacional el próximo 28 de octubre, anunció este martes su secretario general, Jorge Bermúdez, en rueda de prensa. El sindicato pedirá dentro de plataforma reivindicativa que cuatro días sean de trabajo y dos de descanso, para los trabajadores de áreas asistenciales. Además, reclamará por los informes que fueron declarados confidenciales de la situación de Casa de Galicia y otras instituciones, afirmó el dirigente.

En Montevideo la concentración será a la hora 9:30 en el Obelisco, para luego marchar hacia la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP), sobre la avenida 18 de Julio. Allí se realizará un acto a la hora 11:00, donde el sindicato expondrá los planteos. “Vamos a reclamar, sin dudas, que se nos diga cuál va a ser el futuro” de las instituciones como Casa de Galicia, Asociación Española y el Casmu, señaló el dirigente. “Para eso el gobierno tiene que sacarle la tapa a algo que está escondiendo, que es el informe de los veedores de las instituciones”, añadió.

Bermúdez, sumó: “La información que tenemos es que el gobierno definió como secretos los informes de los veedores que en diciembre resolvió poner en marcha. Esos informes pueden marcar la vida, el futuro o la muerte de una institución”. Es en referencia a la información que hizo pública Casa de Galicia este fin de semana sobre su situación ante un pedido de asistencia financiera. La institución médica atribuyó una demora del MSP en habilitarle el fideicomiso por US$ 12 millones.

La FUS comunicará al PIT–CNT sobre su situación, incluida la de La Española y Casmu. “Esto claramente afecta a las instituciones, en particular Casa de Galicia porque está en proceso de presentar un nuevo fideicomiso para hacer avanzar (a) la institución. Lo que a nosotros nos preocupa es que el MSP impulsa en la Junta Nacional de Salud (Junasa) a esos veedores, los veedores culminan con los informes y luego el Poder Ejecutivo lo declara secretos. Hoy lo que tenemos es un gobierno que desconoce a la Junasa, el papel que la misma tiene y que ha decidido declarar secreto esos informes”, apuntó Bermúdez.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo este martes en conferencia de prensa: “Vamos a asegurar y preservar la continuidad asistencial de los socios, ellos son el centro y eje de nuestra preocupación”. Además, aseguró “preservar las fuentes laborales”. Según el gremio, la institución tiene cerca de 4 mil trabajadores médicos y no médicos, y son 42 mil los afiliados.

Para Bermúdez, “el ministro Salinas puede decir que garantiza lo que quiera garantizar, pero no hay ninguna seguridad de lo que dice”. “Si no conocemos los informes, no vamos a creer en la palabra del ministro Salinas. Es su palabra. Ahora, la situación real es que los informes no aparecen. Mientras esos informes no estén, no sabemos (...) si el futuro de las instituciones está sostenido o no está sostenido (...) Puede hablar de lo que quiera. Nosotros no tenemos por qué creerle porque no conocemos absolutamente ninguna información al respecto”, indicó.

Sobre la situación de Casa de Galicia, acotó que hoy los trabajadores cobran sus salarios por un fideicomiso firmado en el último periodo de gobierno del Frente Amplio (2015– 2020). “Tienen por 35 meses más; ahora, los salarios se van a pagar mientras exista institución. Y para que existan instituciones tiene que haber acciones para que esa siga. Afirmaciones hechas al viento, sin ningún papel firmado, no es serio. Los trabajadores que hemos hecho para enfrentar la pandemia, no nos va a convencer un discurso más, hecho por un jerarca más”, sentenció.