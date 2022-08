Sindicato de Trabajadoras Domésticas pide a Lacalle Pou declarar persona no grata a Wanda Nara

El Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) solicitó al presidente Luis Lacalle Pou declarar persona no grata a Wanda Nara por los "malos tratos" que sufrió Carmen Cisnero, su exempleada uruguaya que trabajaba para la argentina en París.

“Estimado sr. presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou: Exigimos que la señora Nara sea persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera. Queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, dice la carta.

Por su parte, Rosa Fuentes, miembro de la SUTD, dijo al diario argentino La Nación que intentan que Carmen "sienta" su apoyo.

“Hay una gran indignación entre nuestros compañeros al ver el maltrato de Wanda Nara hacia Carmen. Ella hace alarde de toda la plata que tiene y de sus negocios, pero no paga”, dijo Fuentes al medio argentino.

A principios de este mes, se comenzó a asociar el nombre de la empresaria Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi con el despido de la empleada doméstica en condiciones inadecuadas. Por esos días, Marcela Tauro, periodista en el programa argentino Intrusos, dio luz a los audios donde la hija de la exempleada cuenta detalles sobre los malos tratos, incumplimiento de descansos, la falta de pago y "dejarla desamparada" en París tras ser despedida.

“Mi mamá, en todos esos dos meses, no salía, porque no sabía cuáles iban a ser sus feriados, sus días de descanso. No sabía cuánto iba a cobrar. Mi mamá no tenía cobertura médica y no tenía contrato", se escucha narrar a la hija de Cisnero en el audio que reprodujo al aire Tauro.

De este mismo recurso también surge que el vínculo laboral llega a su fin cunado la empleadora argentina le solicita que espíe al jugador, tarea a la que la uruguaya se negó. "Lo único que le pagaron fue el pasaje de ida", dijo la hija de Cisnero.

Cuando finalmente pudo volver a Argentina, la exempleada de la millonaria familia relató en el segmento "LAM", a cargo del periodista de espectáculos Ángel De Brito, que antes de regresar al país vivió "un calvario" con la madre de Nara, Nora Colósimo.

"Me revolvió la valija, todo me tiró en el piso, tuve que poner mi ropa en pelotitas. Me revisó las botas, los abrigos, metía la mano, ponía la cámara, no sabés lo que fue eso, para mí fue interminable”, detalló Cisnero en el programa de espectáculos.

No obstante, la uruguaya insistió en que no quiere seguir el escándalo con la familia Nara aunque indicó que aún tiene pendiente parte de su sueldo.

En tanto, Nara dejó en claro en su cuenta de Instagram que comenzará "acciones legales" contra su exempleada por "revelar aspectos de su vida privada".