Sindicato Médico a Mujica: "Exigimos respeto a nuestra profesión"

El Sindicato Médico del Uruguay rechazó el domingo recientes declaraciones del ex presidente José Mujica, por considerarlas "estigmatizantes" ya que "generalizan al colectivo médico acusándolo de posturas morales que claramente no compartimos y no nos identifican".

"Expresiones como la del ex presidente nos entristecen y nos preocupan porque no desconocemos su rol como formador de opinión en la sociedad. Médicas y médicos exigimos respeto a nuestra profesión", señaló la organización en un comunicado.

El viernes pasado, Mujica se reunió con el candidato a la intendencia de Montevideo, el neurocirujano Álvaro Villar, y en rueda de prensa señaló que se necesitan médicos "que no se dedican a juntar plata y comprar estancias, sino que se preocupan por la gente".

En el comunicado, el SMU subrayó que "ni el compromiso social ni el humanismo son rarezas a destacar entre médicos", sino que, aseguró, son inherentes a la profesión.

"La mayoría de los médicos trabajan, algunos por mucho menos salario del que deberían percibir, así como otros integrantes de nuestro colectivo sin duda tienen excelentes remuneraciones", se agregó.

El sábado el presidente del SMU, Gustavo Grecco, ya había salido al cruce de los dichos de Mujica a través de su cuenta de Twitter.

Sorpresa, dolor y rechazo nos provocan las declaraciones del ex Presidente Sr. José Mujica. Estigmatizar generalizando al colectivo médico no parece ser el camino. Ni el compromiso social ni el humanismo son rarezas a destacar entre médicos: son inherentes a la profesión. — Gustavo Grecco (@greccoaguer) February 1, 2020

En un hilo en Twitter, Grecco destacó a aquellos médicos que trabajan en contextos críticos, advirtió que eso "es invisible a la sociedad", y recordó la Convención Médica Nacional que Mujica cerró con un discurso "con mucha empatía" hacia la profesión médica. "Los médicos discutimos allí como brindar asistencia de mejor calidad a la población. Nos importa y mucho la sociedad", reivindicó el presidente del SMU.

Por su parte, la Federación Médica del Interior (FEMI) lamentó los dichos de Mujica y solicitó una retractación pública.

La Federación Médica del Interior rechaza los dichos del Ex Presidente de la República Sr. José Mujica, generalizando y estigmatizando a todo el colectivo médico del país.

Lamentamos las expresiones del Sr Mujica, solicitándole su retractación pública.

Los médicos del Interior pic.twitter.com/hHOrDm6goY — FEMI (@FEMIcomunica) February 2, 2020

En la misma línea se pronunció el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) considerando que las declaraciones de Mujica "favorecen las actitudes de violencia y resentimiento social".