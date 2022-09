Sindicato Médico denunció que hay días en los que el Vilardebó no tiene psiquiatras

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) denunció que en el último mes y medio hubo días en los que el Hospital Vilardebó no contó con psiquiatras, informó Telemundo.

El sindicato solicitó este miércoles una reunión con el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 19 con la Gerencia General de ASSE, la Dirección de Salud Mental y la Dirección del Vilardebó, informaron fuentes de ASSE a El Observador.

La presidente del SMU, Zaida Arteta, señaló que en la "situación crítica" en el Vilardebó ha empeorado "en este último año". Pero ya en reuniones con el directorio de ASSE, más de un año atrás, "se visualizaban, y desde antes, algunas dificultades de coberturas de las guardias" y problemas "de equipos, de sitios de atención, de la parte edilicia, de poder darle hora a los usuarios”.

Ya había pasado en el hospital que durante guardias no hubiera psiquiatras, pero el problema puntual se extinguía. En esas ocasiones, la presidenta del SMU incluso se llegó a poner en contacto telefónico con el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani. "Me acuerdo haber llamado al propio Cipriani para decirle que la guardia estaba descubierta y se solucionaba durante el día. Iba alguien de los mandos medios con un título de psiquiatra a cubrir la guardia", contó Arteta en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

Sin embargo, "el núcleo de base, los médicos, médicas, organizados en el hospital Vilardebó nos cuentan el miércoles en el Comité Ejecutivo que hubo tres oportunidades aparentemente en el último mes y medio donde fue imposible cubrir la guardia".

Ese mismo miércoles, el gremio le solicitó una reunión al directorio de ASSE en el plazo de 48 horas.

Ante la gravedad de los hechos sucedidos en los últimos dos meses en el H. Vilardebó y eventuales riesgos asistenciales para sus pacientes, el Comité Ejecutivo del SMU resolvió por unanimidad solicitar una entrevista urgente con el Directorio de ASSE.

"El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, habiendo recibido un informe sobre la situación del Hospital Vilardebó, resolvió solicitarle una reunión urgente, a realizarse en el plazo de las próximas 48 horas. Motiva esta solicitud, la preocupación por el riesgo asistencial en pacientes internados en dicho hospital y la voluntad de encontrar una rápida solución", dice el comunicado remitido a Cipriani.

"No es una acción la que hay que hacer. Son varias", dijo Arteta este viernes. "Y viene por el lado de formar equipos sólidos con condiciones para poder sentir que estoy ayudando cuando hago asistencia, no que estoy tapando un agujero y que igual lo que hago no cambia nada porque después al otro día la persona no va a tener consulta, no va a conseguir quién lo vea”, continuó.

En el Vilardebó, los médicos trabajan "con la incertidumbre de si alguien va a venir a relevar la guardia"." Con la incertidumbre de si no voy a estar solo", dijo Arteta. "Por algo las personas renuncian", señaló.

La presidenta del SMU puso como ejemplo una discusión entre un médico y un enfermero. Como no había lugar para asistir a un paciente, debatieron si en el suelo "se le podía poner una vía venosa al paciente y pasar un medicamento". "Hay que pasarle un medicamento, entonces hagámoslo", decía el médico. "No, el suelo no es un lugar", alegaba el enfermero.

“En esas condiciones se trabaja, discutiendo si el suelo es o no es un lugar donde se pasa una medicación”, resumió Arteta. “Los pacientes esperan, se re coordinan para otro hospital, quedan sin atender, se van”.