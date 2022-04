Sindicato policial: “Si quieren sacarnos del PIT-CNT, que nos echen”

En el caso de la presidenta, fue casi que por error: quería ser enfermera y terminó en la escuela policial. En el de la vicepresidenta, fue una marcada vocación desde niña que se vio acelerada por la muerte de su hermano, mientras estaba en un operativo. Patricia Rodríguez y Patricia Noy Cardozo, presidenta y vicepresidenta del sindicato policial con más afiliados del país –Sifpom supera los 13 agremiados– llegaron a la Policía y a la actividad sindical de formas muy diferentes, pero hoy levantan las mismas banderas: vivienda digna, aumento salarial y mejora de los protocolos de salud mental para los trabajadores.



Las dos están en la Policía hace 20 años. Entre las dos, fue la vicepresidenta la última en sumarse a la militancia sindical, hace unos seis años. “No quería, pero tenía una compañera que trabajaba acá”, explica ella, a lo que Rodríguez interrumpe y ríe: “Era medio antisindicato”. “Se dio que tenía una persecución por parte de una superior, entonces dije, ta’, vamos a trabajar desde adentro para ver qué tan real es la lucha de los sindicatos y lo que realmente logran para el subalterno”, cuenta Noy Cardozo.



“Tenemos millones de obligaciones, pero también tenemos muchísimos derechos. Ahí entra el sindicato para decir ‘hasta acá’ y corregir lo que está mal”, dice Rodríguez. La expansión del sindicato a todo el país –inicialmente fue el sindicato de los policías de Montevideo– lo convirtió en una federación, por lo que avizoran para este año un cambio de nombre.



A continuación un resumen de la entrevista con El Observador.



Estuvieron en la agenda pública varios meses debido a los cruces por el referéndum. Una vez terminado, ¿cómo recibieron el mensaje del presidente?

Noy Cardozo: A la policía se la ningunea y se la desprecia, pero recibir un apoyo moral del presidente genera decir ‘bueno, también está la otra parte’. Más allá del apoyo moral, sentimos que eso tiene que ir acompasado con una mejora salarial y otras reivindicaciones que tenemos.

Rodríguez: Todos los apoyos son bienvenidos. Nadie puede negar que los policías estuvieron en la palestra pública por el referéndum utilizados de un lado y el otro. Por ambos. Creo que tenernos en cuenta es bienvenido por parte de cualquier dirigente o partido político que lo haga. Pero es cierto que con el apoyo moral no come el policía.



Parte del PIT-CNT cuestiona su rol en el referéndum y algunos aventuran que quizá pudo haber influido en la derrota del Sí



R: Actuamos como cualquier organización sindical en caso que quieran someter a referéndum las conquistas de sus trabajadores. Eso arrancó mal de la base. No fuimos parte de la elección de los artículos a derogar. ¿Uno qué puede hacer con eso? Algunos artículos eran reivindicaciones del sindicato, no todas. Capaz si hubiéramos tenido una discusión amplia...

NC: Había que tener una discusión desde el conocimiento.

R: Se sigue ninguneando un sindicato nuevo. Resulta que si pierden ahí sí el rol del sindicato policial era importante.



Integrantes como Sergio Sommaruga (Sintep) dicen que eso se definió en cuatro instancias y que ustedes faltaron o se abstuvieron

R: Es mentira, a nosotros a lo único que nos citaron fue a comisión de seguridad y no tenía nada que ver con los artículos a poner en el referéndum. Nosotros estuvimos el viernes (1° de abril) en la reunión de Articulación y lo que estoy diciendo lo dije en la reunión. Y no hay uno, que son integrantes del secretariado, que nos haya dicho que no tenemos razón. Porque acá, si hay algo que se sabe bien, es que no tuvimos la oportunidad de estar.



¿Les transmitieron un descontento?

R: No, pero nos pareció de orden decirlo, porque no fue fácil para nosotros. No fue fácil explicar por qué el PIT-CNT intenta salir a revertir artículos que pueden ser importantes para tus trabajadores. Ellos dicen, ‘si están, participen’. Bueno, sí, pero participamos con las mismas condiciones y derechos que el resto de los gremios. Nosotros siempre estamos en el límite: que están pero que no están, que le damos pero no le damos. Pedimos las mismas condiciones, el mismo respeto. Si hubiéramos querido ir en contra de los lineamientos del PIT-CNT, hubiéramos hecho campaña para el No.

NC: Ni siquiera nos habíamos expedido sobre el tema de la LUC. Hicimos una declaración cuando pasó lo de las 50 denuncias por abuso policial. Ahí no se salió a apoyar la LUC, salimos a defender la institución, a defender a los trabajadores.



Hay integrantes del PIT que afirman que las minorías deben acatar a lo que resuelven las mayorías, entre ello el aporte económico a la campaña del Sí, que ustedes no la hicieron.

R: Hay una lista de los sindicatos que no lo hicieron. Que casualidad que solo sale uno. No importa cuáles, entendimos que lo más sano no es discutirlo en los medios de comunicación. No vamos a bajar al barro y hacer lo mismo. Cuando quieran, saben donde encontrarnos todos los días. Siempre estamos abiertos a conversar.