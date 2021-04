Sindicatos médicos piden volver a movilidad de marzo de 2020

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI), pidieron reducir la movilidad a los niveles de marzo y abril de 2020 para bajar el ritmo de contagios y muertes de pacientes con coronavirus. Este martes, los gremios plantearon “profunda preocupación por la marcha de la pandemia” ante los legisladores que integran la comisión de seguimiento de la pandemia, dijo a El Observador el presidente del SMU, Gustavo Grecco.

“Deberían tomarse medidas que llevaron a restricción de movilidad como en 2020, en marzo o abril. Retomar esas medidas”, apuntó. Eso incluye volver a bajar la persiana de algunos sectores económicos. Respaldaron lo planteado por la comunicad científica, “con la única finalidad de que no mueran uruguayos. No estamos pidiendo cosas que no se hayan hecho”, expresó el médico.

Luego de la comisión, que se extendió desde las 14:30 y por dos horas y media, el senador nacionalista Gustavo Penadés, quien además preside ese ámbito, dijo que los planteos son los que ya se conocían. “No agregaron nuevos datos, volvieron a insistir en la necesidad de disminuir la movilidad. La preocupación por que ha aumentado la movilidad en Uruguay”, expresó, en diálogo con El Observador.

Consultado sobre la propuesta de las gremiales, que implicaría tener que cerrar comercios, shoppings o locales gastronómicos, respondió: “Es un camino que el gobierno ha decidido no transitar. El gobierno cree que con las restricciones que ha adoptado, la responsabilidad individual y la vacunación, está el camino de salida”.

En rueda de prensa, el senador Óscar Andrade coincidió en que hacen falta más medidas e insistió en los proyectos que presentó el Frente Amplio en diciembre. “Hoy tenemos casi un 55% más de muertes que hay en promedio en el mundo por situación de covid-19. Y eso se generó en dos meses. Es muy duro. Cuando los médicos vienen y te dicen: ‘sentimos cuando se nos muere un paciente, que no hicimos todo lo que se pudo hacer para evitar la muerte’, te tiene que interpelar de manera dura”, apuntó.

También volvió a pedir asistencia del gobierno para los sectores que vean perjudicada su actividad. “Tenemos que entender que todas las actividades son esenciales para quien trabaja de ella. No podemos pensar en detener actividades si antes no pensamos una compensación para parar esa actividad”, sostuvo.

Y añadió: “Parece sensato que si tenemos una situación epidemiológica mucho más grave, con saturación en todos los niveles notorio, privilegiemos las máximas medidas posibles para intentar evitar el daño mayor. No creo que sea el económico, sino el riesgo en vidas”.

Para Grecco, “no está siendo posible dar respuesta adecuada en distintos lugares del país, que se traduce en aumento de muertes, prevenibles, por covid-19. La reducción no ha sido suficiente y es altamente probable que continuemos con ritmo de enfermedad y muertes que tenemos en este momento”, advirtió.

Hoy hay “saturación y desborde en todos los niveles asistenciales: en urgencias, emergencias móviles y la terapia intensiva. Las consultas son tardías”, marcó. Según el reporte de este martes de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), la ocupación de camas en todo el país es del 75,5%. “Más allá de los números que se reportan a diario, el análisis global de las 1.000 camas, no contempla recursos humanos, sobrecarga de horas para mantener camas operativas”, remarcó.