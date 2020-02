Sobraron al equipo de Damonte y el Cacique se enojó con sus jugadores

Alexander Medina se vio envuelto en una escaramuza al final del partido que su equipo Talleres goleó 4-2 a Huracán y se molestó con sus jugadores por sobrar al equipo que dirige técnicamente su amigo Israel Damonte.

El partido terminó con clima caliente y el Cacique se tuvo que meter a la cancha para separar a los jugadores de uno y otro equipo. Medina expresó su malestar por las sobradas de sus dirigidos. "Adornar la jugada, no me gusta. Y más en esta situación con el rival. Su entrenador es un amigo (Israel Damonte)”.

En medio de los empujones se pudo ver al ayudante técnico de Medina, Fernando Machado, hablando al oído del entrenador de Huracán, Israel Damonte.

#TNTSports | ¡Se pudrió todo! Apenas terminado el partido, Pellegrino encaró a Dayro Moreno y se levantó la temperatura en el Kempes. #Talleres 🆚 #Huracán pic.twitter.com/1IC4OLbRWX — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 25, 2020

En la imagen de TNT Sports se ve cuando Medina y Damonte se retiran de la cancha abrazados y aclarando el incidente final. Medina le va hablando a su excompañero en Nacional al tiempo que se tapa la boca para que no se pueda leer lo que le está expresando.

#TNTSports | Droopy Gómez terminó muy enojado con los jugadores de Talleres: “Hay que tener respeto por los colegas. Si juegan con lujos así lo tienen que hacer también cuando van perdiendo.” #Talleres 🆚 #Huracán pic.twitter.com/cP9Tt7FJSj — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 25, 2020

En la conferencia de prensa al final del encuentro el Cacique dijo lo suyo sobre la polémica. Y fue duro con un largo monólogo.

“Yo fui jugador y me gusta que se juegue con seriedad y responsabilidad. En algunos momentos algunas acciones del juego no me gustaron. Ya los transmití a los jugadores. Porque siempre me pongo del otro lado. Mirá si Defensa y Justicia hacia eso faltando 10 minutos. ¿Le hubiera gustado a nuestros jugadores que lo hicieran? No. Entonces, podemos hacerle tres goles más, pero jugando en serio. Con pase, borde interno. Pero adornar la jugada, no me gusta. Y más en esta situación con el rival", dijo

"Traté de cortar esta situación cambiando un jugador y recriminándole a algún otro. Diciéndole que había que jugar con seriedad. ¿Si hablé con Parede? Sí. Los jugadores se arrepienten al instante. Se dan cuenta. Habló con todos los jugadores. Igual esto no debe empañar el bien rendimiento que tuvimos. Que fue lo más importante”, agregó.