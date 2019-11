Sobre la actuación de la cancillería en el caso del hurto en la embajada en Holanda

El Observador publicó el martes una nota en la que se afirmaba que la cancillería había esperado siete meses para enviar a un instructor a La Haya para investigar el caso de un hurto de una tarjeta de débito con la que alguien extrajo más de 14 mil euros. El robo había sido el fin de semana del 16 de marzo y la nota decía que recién en noviembre un funcionario había viajado desde Montevideo para hacer la investigación en el terreno.

Esa información es incorrecta. Luego de la publicación de El Observador, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, envió una carta a este medio para aclarar que su cartera actuó sobre el tema desde el día uno.

En la carta señala que el domingo 17 de marzo la embajada “toma conocimiento del hecho ilícito e inmediatamente formula denuncia policial ante la autoridades holandesas”, al tiempo que informa a la sede sobre la situación.

El 24 de abril se dispuso la investigación administrativa “la cual es cumplida en tiempo y forma y finalizada antes de terminar el mes de junio”. El 27 de mayo había viajado la instructora Yully Lacerda a La Haya a tales efectos.

Sin embargo, “posteriormente y habiéndose pronunciado la Sala de Abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores en el sentido de disponer nuevas medida en el marco del procedimiento disciplinario”, se dispusieron las mismas que aún se encuentra en trámite y “dentro de los plazos reglamentario previstos para la instrucción”.

Aunque la carta no dice cuándo fue que se dispuso esta “nueva medida” (que es un sumario), Lacerda volvió a viajar a La Haya en noviembre luego del artículo publicado por El Observador. Según la web de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, el ministerio compró el 1° de noviembre un pasaje para Lacerda.

Previo a la publicación de este martes El Observador intentó acceder a la información sobre estos aspectos formales de la investigación (cuándo comenzó y en qué ocasiones había viajado la instructora) durante varios días. Para ello El Observador tuvo una reunión con el director de Jurídica de cancillería, Augusto Montes de Oca, quien explicó que no podía dar información sobre las actuaciones del procedimiento por la naturaleza reservada del asunto. A esa reunión le siguió una llamado por teléfono en la que dijo que no tenía presente la fecha. En tanto, la directora de la Secretaría General, Ana Teresa Ayala, no contestó los llamados de El Observador.

El ministerio fue, al menos, impreciso con la respuesta que le dio a El Observador en el pedido de acceso a la información que motivó la primera nota. Allí se contestó que la tarjeta de débito fue extraída de “la caja fuerte” de la embajada. Eso no fue así, la tarjeta no estaba en “la caja fuerte” sino en otro lado. En la reunión aludida con Montes de Oca, el jerarca dijo que no le constaba que el ministerio hubiera faltado a la verdad en su respuesta. Agregó que había que ver lo que se entendía o interpretaba por “caja fuerte”. En su carta el ministro no hace alusión a esta situación.

¿Cómo llegamos a cometer nuestro error respecto a las fechas de los viajes? En base a fuentes El Observador supo que en noviembre había sido la primera vez que la instructora viajaba. Lo chequeó con la web de compras estatales y verificó que entre abril y octubre no figura ninguna compra de pasajes a Holanda, como sí figura la de noviembre. Sin embargo, según el ministro Nin Novoa, esa información es incorrecta y sí hubo un viaje en mayo.

Fiel a nuestra costumbre, pedimos perdón cuando nos equivocamos lo decimos bien claro. A los lectores y a las autoridades, disculpas por la información errónea.

La carta del ministro