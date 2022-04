Socios de la coalición presionan al gobierno con propuestas sobre precios

El presidente Luis Lacalle Pou “no vio mal” y se comprometió a “estudiar” las propuestas que Ciudadanos le presentó este martes para abatir los recientes incrementos de precios y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Al menos esa fue la impresión que le quedó al ministro de Ambiente y coordinador general de ese sector Ciudadanos, Adrián Peña que, en diálogo con El Observador dijo haberse quedado con la impresión de que el mandatario "irá a apurar" alguna medida de ese tipo. Se trata de la segunda serie de planteos que, en pocos días, llega desde uno de los socios de la coalición y que mete presión al gobierno para implementar, al menos, una alternativa en este sentido.

Ciudadanos dijo ver con preocupación que el alza inflacionaria producto de una "situación exógena" como es la invasión rusa a Ucrania, daña el poder de compra de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables. De allí que el sector le pida al gobierno que analice las propuestas, de modo de atender la situación de manera transitoria pero inmediata.

"Entendemos que esta problemática no se resolverá en el corto plazo, pero atemperar los efectos que recaen sobre la población más necesitaba nos parece imprescindible", se dijo desde el sector, que reafirmó su "absoluto compromiso" con el gobierno.

Ciudadanos propone incrementar la asignación en la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y las prestaciones a través del Banco de Previsión Social, por un monto equivalente al incremento de precios en los productos de la canasta básica. En ese sentido, se plantea un aumento mínimo de 20%. La propuesta también incluye el incremento, al doble de su valor actual, de la asignación a través del cupón canasta Tuapp.

En la plataforma también se plantea ampliar la nómina de productos con reducción total de IVA por un plazo mínimo de 90 días: aceite, arroz, harina, azúcar y ciertos cortes cárnicos adicional. "La cantidad de productos debería ser lo más amplia posible y la definición de la canasta deberá contar con la opinión del Ministerio de Salud Pública, para fomentar una alimentación adecuada y saludable", se indica.

Consultado por El Observador , Peña estimó que el costo de estas medidas estaría entre los US$ 6 y los 10 millones.

La decisión de Ciudadanos de presentar estas propuestas en solitario generó sorpresa en la interna colorada. "Nos sorprendió, porque el partido venía trabajando en el desarrollo de propuestas para enfrentar la volatilidad de los precios en los productos de la canasta básica", dijo a El Observador el diputado Conrado Rodríguez (Batllistas). De hecho, recordó, el tema había sido tratado el 14 de marzo en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Ese día y con la presencia del ministro de Ganadería, Fernando Mattos, se propuso la exoneración de IVA a algunos productos que tenían la tasa mínima y generar acuerdos con las grandes cadenas de supermercados. "Yo volví a plantear el 28 de marzo, para que el partido como tal hiciera una propuesta más detallada", dijo Rodríguez. "Ahora aparece Ciudadanos con propuestas en este sentido", dijo el legislador, lamentando que lo que se comenzó a analizar a nivel partidario hubiera merecido un planteo del partido como tal.

Ciudadanos fue más allá y entre las medidas elevadas a Lacalle Pou incluye un ajuste salarial extraordinario y anticipado, de forma de acompañar el incremento de precios. Lo mismo en las pasividades más sumergidas, que recibirían un "bono extraordinario" destinado a unos 160 mil jubilados.

Más allá de la "inconveniencia" de fijar precios, en el sector colorado se entiende necesario "coordinar" reuniones con el sector empresarial para la posibilidad un "acuerdo voluntario" por 60 días. También, que se permita una deducción ficta del IRPF a los productos de la canasta básica.

Los matices

La semana que viene el Poder Ejecutivo tendrá sobre la mesa un planteo que será votado en forma unánime por el Senado. A iniciativa de Cabildo Abierto, se pedirá una exoneración del IVA de una veintena de productos de la canasta básica por espacio de seis meses: harina, azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, picada, paleta, ossobuco, falda, pollo, carne de cerdo, pan flauta y galleta de campaña.

La solicitud incluye la promoción de acuerdos con la cadena de distribución y comercialización de estos productos y así reducir los márgenes de ganancia mantener dentro de "límites aceptables" el precio de venta al público. La propuesta de Cabildo Abierto pasa también por buscar otros mecanismos, como la liberación de las importaciones, incentivos y tarifas preferenciales a las pequeñas y medianas empresas.

Estos planteos, con todo, son vistos en forma crítica en algunos de los integrantes de partidos socios de la coalición.

"No vamos a entrar en esta competencia", dijo a El Observador el diputado Iván Posada (Partido Independiente). A su juicio, las medidas de reducción de IVA pueden ayudar, pero el problema central es la formación de precios y la incidencia de las regulaciones existentes. "Nos parece que hay que darle espacio al Poder Ejecutivo, que está trabajando", indicó.

A fines del mes pasado el ministro de Trabajo y líder partidario Pablo Mieres se había mostrado partidario de que el gobierno acordara con más sectores la exoneración de IVA a más productos de la canasta básica.

En el Partido Nacional el diputado Pablo Viana rechazó por su parte y en forma categórica cualquier propuesta de fijación y control de precios. En su visión, el camino es la flexibilización y el descenso de la presión impositiva sobre los sectores productivo y comercial.

Arbeleche al Parlamento

"Si no fuera por la tragedia de la gente sería cómico", dijo el senador socialista Daniel Olesker, al cuestionar específicamente el planteo de Ciudadanos. "Un sector del gobierno que hizo el ajuste salarial, de jubilaciones y fiscal, con el daño hecho, propone ahora cosas planteadas por el Frente Amplio". Olesker se preguntó si lo de los colorados es una "farsa". Si es en serio, apuntó, contarán con su apoyo.

El Frente Amplio prepara para mayo el llamado a sala de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. La jerarca deberá responder por las medidas que se tomaron para contener los precios. También como "previa" de la próxima Rendición de Cuentas, y para explicar la interpretación que desde el Poder Ejecutivo se hizo sobre las últimas cifras de pobreza publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así se lo dijo a El Observador el diputado Sebastián Valdomir (MPP), un sector que hace pocos días había divulgado una batería de diez medidas destinadas a "mejorar la vida de los uruguayos y mitigar el impacto de la inflación", posibilitando así que los trabajadores y pasivos puedan recuperar el ingreso que perdieron en los últimos dos años.

El planteo apuntaba a medidas similares a lo que ahora proponen en la coalición de gobierno. Por ejemplo, una inmediata convocatoria a los Consejos de Salarios, con pautas que incluyan la recuperación salarial e incrementos especiales para funcionarios públicos y jubilados. En particular, de aumentos diferenciales para los trabajadores rurales en aquellos sectores que tuvieron en el último año "ganancias extraordinarias" debido a los altos precios que obtuvieron por su producción. Su aplicación, se argumenta, debería ser de forma inmediata.

El Frente Amplio propone además una reducción del IVA en los productos de la canasta básica y el supergás vigente por, al menos, seis meses. El conjunto de bienes incluidos debería ser amplio, y no solo los que tengan impacto en el IPC, a un costo de US$ 2,5 millones.

La rebaja debería ser instrumentada en las compras a través de medios electrónicos, para así asegurar que el beneficio llegue al consumidor y que el comercio mantenga su margen de ganancia. También que los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reciban un mayor porcentaje de descuento de IVA , para así focalizar la rebaja en los más afectados por la suba de precios. Las prestaciones sociales, además, deberían ser ajustadas en forma mensual. Según Valdomir, este capítulo tendría un costo aproximado de US$ 1 millón.

El Frente Amplio propone también la eliminación del IVA al gasoil en todo el transporte y la producción, y la creación de un Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles que, a cargo de Rentas Generales, amortigüe el impacto de los recientes aumentos. El fondo operaría como un mecanismo contracíclico del precio del crudo y, según les estimaciones, podría recaudar entre US$ 6 millones y US$ 8 millones.

Otra de las medidas propuestas pasa por un alivio fiscal en los comercios de frontera y así atemperar las dificultades de competitividad que sufre esa zona. También lograr la aprobación de un proyecto de ley que la oposición ya había presentado y que pretende el apoyo a los comercios de cercanía y a los pequeños productores ante la "competencia desleal" de las grandes superficies comerciales.

"Para todas estas medidas y dada la reducción significativa del déficit hay espacio fiscal suficiente", asegura el documento. "Además, como son medidas transitorias, no afectarían el gasto estructural", añade.

"La situación no da para más y las medidas impulsadas por el gobierno no son más que parches que pretenden aliviar una situación como si esta fuera coyuntural", afirma el MPP en el documento. "El nivel de vida de los uruguayos se deteriora desde hace dos años y el aumento descontrolado del combustible y la inflación no nacieron a partir de la guerra de Ucrania. Cualquier uruguayo que vaya la feria o a un supermercado lo sabe muy bien", dice el informe.